Barcos dio firme mensaje por expulsión de Zambrano y ausencia de Guerrero: "Son jugadores..."

Alianza Lima rescató un valioso empate frente a la U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Para este encuentro, los blanquiazules no contaron con Paolo Guerrero debido a una lesión y, además, sufrirán la baja de Carlos Zambrano, quien fue expulsado tras un codazo. Ante esta situación, Hernán Barcos no dudó en dejar un contundente mensaje sobre ambos futbolistas.

Y es que, el 'Depredador' no pudo ser considerado para este encuentro tras haber sufrido molestias físicas en los entrenamientos. Mientras que el 'Kaiser' vio la roja tras haberle propinado un infantil codazo al chileno Charles Aránguiz, sumando una nueva expulsión en la temporada.

Hernán Barcos opinó sobre la expulsión de Zambrano y ausencia de Guerrero

En ese contexto, una vez finalizado el encuentro, Hernán Barcos fue consultado por la expulsión de Carlos Zambrano y lo que significó para el equipo no contar con Paolo Guerrero en el once titular para este importante partido continental.

El ‘Pirata’ fue claro al señalar que no presenció la jugada de la expulsión del defensa blanquiazul como para dar una opinión concreta. Sin embargo, al recordar a Guerrero, reconoció que la ausencia de ambos se hace sentir, ya que son piezas claves en un momento tan trascendental.

Video: Pase Filtrado

"Es difícil hablar, yo no estuve en la jugada para saber si es o no expulsión. Le puede pasar a cualquiera y lamentablemente le pasó a Carlos. Igualmente nos duele. Cuesta la ausencia de Paolo, porque son jugadores importantes y más en este momento. Nadie quiere lesionarse o ser expulsado. Hay grupo y tenemos con que trabajar", expresó.

Asimismo, el delantero argentino señaló que el equipo logró un gran desempeño durante todo el partido. No obstante, aseguró que la expulsión terminó perjudicando, pues tuvieron que ceder terreno y hacer un gran esfuerzo físico.

"Creo que estuvimos a la altura, y después con un hombre menos, le cedes un poco el campo. Terminamos corriendo hasta el último minuto", finalizó el referente de Alianza Lima.