Jesús Castillo dejó fuerte mensaje tras no ser convocado para el partido ante la U de Chile

El mediocampista de Alianza Lima, Jesús Castillo sorprendió a los hinchas con un contundente mensaje luego de no tener minutos con el equipo.

Erickson Acuña
Jesús Castillo y un llamativo mensaje que sorprendió a hinchas.
Jesús Castillo y un llamativo mensaje que sorprendió a hinchas. | Alianza Lima
Alianza Lima inició la temporada enfocado en lograr todos los objetivos, tanto a nivel internacional como en la Liga 1 de la mano del técnico Néstor Gorosito. Para sorpresa de muchos, Jesús Castillo perdió espacio en el equipo, cuando hasta algunas semanas era una opción como recambio.

Charles Aránguiz y su firme mensaje sobre Alianza Lima.

Y es que el mediocampista peruano no ha sumado minutos en los últimos partidos, y por si fuera poco, no entró en la lista de convocados del ‘Pipo’ para el trascendental encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. En medio de esta situación, el futbolista compartió un llamativo mensaje. 

Jesús Castillo captó la atención de los hinchas en redes sociales

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, Jesús Castillo compartió una emotiva frase de reflexión, lo que captó la atención de los aficionados blanquiazules y sus seguidores: "Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios".

Jesús Castillo

La publicación de Jesús Castillo en su cuenta de Instagram

Cabe mencionar que el técnico Néstor Gorosito maneja otros nombres como volantes de contención, ellos son Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui. Por esta razón, el mediocampista formado en las divisiones menores del club 'íntimo' no es considerado.

Aunque su publicación no necesariamente guarda relación con la situación en el plantel, lo cierto es que sorprendió a sus seguidores y usuarios en general de las redes sociales.

¿Cuánto se cotiza Jesús Castillo?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado actual de 550 mil €.

Erickson Acuña
Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

