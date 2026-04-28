¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro y dónde ver el partido de Copa Sudamericana?

Cienciano se enfrentará a Atlético Mineiro este 29 de abril en el Estadio Inca Garcilaso por la Sudamericana. Conoce la programación del partido aquí.

Antonio Vidal
Horarios y como ver el partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro. Foto: composición Líbero/Cienciano/Atlético Mineiro
Horarios y como ver el partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro. Foto: composición Líbero/Cienciano/Atlético Mineiro
Cienciano volverá a verse las caras frente a un histórico brasileño. El ‘Papá’ enfrentará este miércoles 29 de abril a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. El cuadro peruano buscará mantener su invicto en esta competencia internacional y deberá aprovechar su localía para conseguir una importante victoria por la fecha 3 del Grupo B. A continuación, la programación de este partido.

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

Este encuentro está programado para jugarse este 7.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto que cuenta con capacidad para 42.000 personas. Si te encuentras fuera del país y no quieres perderte el choque del ‘Papá’, a continuación, la lista de horarios para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.
  • México: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos: 8.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (del día siguiente)
Así se ve el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Así se ve el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en vivo por DSports a través del operador DirecTV. Además, también podrá verse vía streaming en la plataforma DGO desde PC, Smart TV o dispositivos móviles.

Otra opción gratuita es seguir aquí, en Líbero, donde te llevaremos el minuto a minuto de este encuentro por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

Cienciano se enfrentará a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana este miércoles 29 de abril. El conjunto rojo buscará seguir invicto en la competición internacional.

Cienciano vs Mineiro por la fecha 3 de la Sudamericana

Cienciano vs Mineiro por la fecha 3 de la Sudamericana

Últimos partidos entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

  • 01.04.25 (Copa Sudamericana): Cienciano 0-0 Atlético-MG
  • 29.05.25 (Copa Sudamericana): Atlético-MG 1-1 Cienciano

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

