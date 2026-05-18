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'Cuto' Guadalupe dio fuerte comentario sobre la convocatoria de Neymar a Brasil: "Ya le di mi..."

La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 ha causado diversas reacciones, incluso en nuestro país, donde el exfutbolista lanzó un duro comentario.

Antonio Vidal
'Cuto' Guadalupe habló sobre la convocatoria de Neymar. Foto: composición Líbero/Tampodcast/Selección de Brasil
'Cuto' Guadalupe habló sobre la convocatoria de Neymar. Foto: composición Líbero/Tampodcast/Selección de Brasil
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¡El Rey estará en el Mundial 2026! Neymar fue parte de la lista de convocados para disputar este certamen internacional bajo el mando del técnico Carlo Ancelotti. En ese sentido, la alegría en tierras cariocas no se hizo esperar, aunque no solo en Brasil, sino también en el mundo entero, ha generado diversas reacciones.

Una de ellas fue la del recordado defensa central ‘Cuto’ Guadalupe, quien mediante sus redes sociales no dudó en pronunciarse sobre esta convocatoria. Fiel a su estilo, el ‘Cuto’ colocó una imagen relacionada al partido entre Juan Aurich y Santos FC por la Copa Libertadores.

En ese encuentro, tan recordado, se encontraba un Neymar que recién empezaba a hacerse un nombre en el fútbol, y el defensor le hizo una entrada que quedó marcada. En ese sentido, acompañado de esta publicación, Guadalupe mencionó que ya le “dio su bendición” para este Mundial 2026.

Ya le di mi bendición a Neymar, sobrinos. Ahora sí, derechito al Mundial 2026”, fue el sarcástico comentario que colocó en su cuenta de Instagram el exjugador de Universitario de Deportes.

Publicó el Cuto Guadalupe en sus redes sociales

Publicó el Cuto Guadalupe en sus redes sociales

La publicación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del exjugador no tardaron en comentar entre risas por el divertido post.

Lista de convocados de Brasil

Conoce la lista de 26 convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026:

Lista de convocados de la selección brasileña. Foto: Selección de Brasil

Lista de convocados de la selección brasileña. Foto: Selección de Brasil

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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