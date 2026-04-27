- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Universitario vs Alianza Atlético
- Alianza Lima vs U. San Martín
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
Canal confirmado para ver Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026.
Momento de un partido clave de Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 del grupo B. Ambos elencos se verán cara a cara en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega y millones de aficionados desean verlo desde la comodidad de sus hogares. Es por ello que te damos a conocer el canal confirmado para los vibrantes 90 minutos en Cusco.
¿Dónde ver Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (DirecTV Sports anteriormente) por el operador de DirecTV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Cienciano vs Atlético Mineiro
- Argentina, Chile: DSports (611 y 1611 HD), DGO
- Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela: DSports (610 y 1610 HD), DGO
- Uruguay: DSports (311), DGO
- Brasil: Paramount+
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect, ViX, Tubi
Canales de transmisión por Copa Sudamericana 2026. Foto: X Puntaje Ideal.
¿Cómo llega Cienciano y Atlético Mineiro?
Cienciano llega a este compromiso luego de su agónico empate ante UTC en Cajamarca por 2-2. Pese a que logró conseguir un punto en condición de visita, este marcador no le permite estar cerca de pelear el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, tiene la firme convicción de hacer un gran rol a nivel internacional.
Por el lado de Atlético Mineiro, viene de una dura caída en casa ante Flamengo por el Brasileirao. El cuadro de los 'Gallos' perdió 0-4 y comienza a acercarse a la zona de descenso. El plantel brasileño encadena tres derrotas consecutivas en el certamen local, por lo que ahora espera recobrar confianza en su visita a Cusco.
Historial Cienciano vs Atlético Mineiro
En lo que se registra como antecedentes en choque de ambos bandos, ninguno de los dos equipos ha podido sumar tres puntos en los cruces oficiales por certámenes internacionales.
- Atlético Mineiro 1-0 Cienciano (Copa Sudamericana 2025)
- Cienciano 0-0 Atlético Mineiro (Copa Sudamericana 2025)
¿Cuándo y a qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro?
El partido entre Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana se juega este miércoles 29 de abril a partir de las 19.30 hora peruana (21.30 horas de Brasil) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, Cusco, Perú.
No olvides revisar tu agenda deportiva
