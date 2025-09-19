DT de U de Chile sorprendió con potente opinión sobre Matute tras empate con Alianza: "No es..."

Alianza Lima no logró imponerse en casa y terminó igualando 0-0 ante la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tuvieron un correcto desempeño, aunque no pudieron celebrar con su hinchada. Luego del partido, el DT del conjunto sureño sorprendió con sus declaraciones sobre el Estadio de Matute.

Gustavo Álvarez, DT de la Universidad de Chile, habló ante los medios en la conferencia de prensa tras el empate sin goles y fue consultado sobre como afrontar el partido de vuelta en Coquimbo, sobre todo teniendo en cuenta que jugarán sin público y sin la presión que se vivió ayer en Matute.

Al respecto, el estratega sorprendió al indicar que el público se hizo sentir en el partido y que nunca es fácil jugar en Matute, algo que conoce por experiencia tras su paso por Sport Boys y Atlético Grau. De igual forma, indicó que para la vuelta tienen la obligación de poder superar cualquier obstáculo y eso incluye no jugar con su hinchada.

Video: AntunezSilva - YouTube

"Lo del marco si es innegable. Hoy se jugó a cancha llena (en Matute), con un público que se hace sentir. Lo conozco bien, porque he venido varias veces a esta cancha y no es fácil jugar aquí. Jugar a puerta cerrada lo vivimos en pandemia, es algo desagradable. Tenemos como objetivo pasar la llave y nos tenemos que sobreponer a todo, incluso tener que jugar sin nuestra gente", manifestó.

DT de la U de Chile opinó sobre el empate ante Alianza Lima

Por otro lado, Gustavo Álvarez también indicó que no está nada feliz con haber empato en el primer partido de esta llave; sin embargo, destacó que fue un partido con muchas dificultades y con la expulsión Alianza Lima terminó cerrando los espacios para asegurar el empate.

"¿Conforme con el resultado? No. Siempre uno aspira a ganar, pero sé las dificultades de jugar como visita este tipo de llaves y no caigo en que con 10 hombres se tenía que haber ganado. El rival tenía uno menos, pero lo tenía para atacar, no para defender. El sistema defensivo era el mismo y con menos espacio. Eso no quiere decir que tengamos que resolver", declaró

Alianza Lima vs U de Chile: fecha y hora del partido de vuelta

Ahora, el cuadro comandado por Néstor Gorosito debe empezar a planificar de mejor manera el partido de vuelta, con la finalidad de poder lograr un histórico triunfo y asegurar su pase a las semifinales del Torneo. El partido definitorio entre Alianza Lima vs U de Chile se disputará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo a las 7:30 p.m. (hora peruana).