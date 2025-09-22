Prensa chilena en alerta tras goleada de Alianza Lima previo a la Sudamericana: "Mete miedo"

En su último examen previo al partido de vuelta frente a Universidad de Chile por Copa Sudamericana, Alianza Lima pudo obtener una goleada por 4-0 ante Comerciantes Unidos por Liga 1 y la prensa en el país sureño no fue ajeno a este resultado.

El popular portal RedGol tituló su artículo sobre el holgado triunfo blanquiazul con la frase "Mete miedo" y en el interior desarrolla más sobre el resultado en Matute, que les permite mantenerse en posiciones expectantes en el Torneo Clausura.

Prensa chilena informó sobre victoria de Alianza Lima.

"Los limeños dieron un baile a Comerciantes Unidos en el fútbol peruano", informó la mencionada página web, que además recalcó que Néstor Gorosito utilizó un equipo mixto para este duelo por el certamen local.

Alianza Lima viajará este martes con destino a Chile para enfrentarse con el 'Romántico viajero' en Coquimbo, donde buscará su pase a la semifinales de la Copa Sudamericana. El partido se jugará a puertas cerradas tras el castigo impuesto por Conmebol.

Cabe señalar que U de Chile no tuvo acción este fin de semana en el Campeonato Nacional porque en la nación 'mapocha' vienen celebrando sus fiestas patrias y por ley no puede haber partidos de la liga local.

Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida.

¿Qué canal transmite partido de vuelta Alianza Lima vs Universidad de Chile?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile se podrá ver por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) en exclusiva y también estará disponible por la plataforma DGO.

Aunque no está confirmado, se espera que la transmisión cuente con una narración peruana y también con una neutral, que sería de nacionalidad argentina.