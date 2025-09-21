¿Olvidó a Cristal? Pedro Aquino dio categórico mensaje tras su primer gol con Alianza Lima

Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, generando la algarabía en la hinchada blanquiazul en medio de la expectativa por su participación internacional. Tras el pitazo final del árbitro, Pedro Aquino se pronunció.

El mediocampista nacional analizó lo que fue el juego del equipo de Néstor Gorosito en este encuentro donde pudo anotar su primer gol con camiseta blanquiazul. Cabe recordar que la ‘Roca’ dejó el balompié nacional cuando defendía a Sporting Cristal años atrás, por lo que se sintió emocionado luego de regresar al país y anotar.

¿Qué dijo Pedro Aquino tras el triunfo de Alianza Lima sobre Comerciantes?

“Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta linda hinchada, y gracias a mis compañeros, ya que venimos haciendo las cosas bien”, dijo Pedro Aquino a las cámaras de L1 MAX.