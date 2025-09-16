¿Premio Puskás? Gustavo Dulanto marcó un golazo desde su cancha y rompió en llanto

En el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura, ADT venció 3-1 a UTC en Tarma en un partido que en la previa no tendría mucha repercusión, pero que tuvo un momento para el recuerdo, el golazo que anotó el zaguero central del 'Vendaval Celeste', Gustavo Dulanto, que es uno de los mejores de la Liga 1 2025.

A los 3 minutos del compromiso, 'Pochito' recibió un pase del lateral argentino Fernando Bersano en campo propio cerca a la banda izquierda. En su intento por mandar un pase a sus compañeros de ataque, el calidoso defensor le pegó con mucha fuerza al balón, que fue con velocidad y terminó metiéndose en el ángulo superior derecho del arco defendido por Diego Campos.

Video: L1 MAX

De esta forma, el futbolista de 30 años no solo anota su primer tanto de la temporada 2025, sino un golazo digno de postular al Premio Puskás y, sin duda, uno de los mejores del año en la Primera División peruana. Esta conquista fue celebrada con euforia por el excentral de Universitario, quien rompió en llanto porque atraviesa un momento complicado a nivel familiar a causa del fallecimiento de su bisabuela, a quien dedicó su anotación.

"Fue una semana difícil, falleció mi bisabuela de 99 años. Hoy me regaló un golazo, va para ella y toda la familia. No sé cómo voy a llevarlo, pero ella quería que siempre siga adelante y cumpla mis sueños. Siempre practico desde allí, gracias a Dios salió hoy. El que ve los partidos sabe que tengo buena patada y Rengifo siempre me dice que patee", declaró en entrevista post partido con L1 MAX.

Gustavo Dulanto es uno de los jugadores más importantes de ADT

Este segundo semestre del 2025 viene siendo muy bueno para Dulanto. Después de tomar la difícil decisión de no continuar en Universitario, finalmente se fue cedido a ADT, donde tiene continuidad (ha disputado 630 minutos en 7 duelos) y es uno de los jugadores más importantes del plantel gracias a sus destacadas actuaciones en defensa.

Gustavo Dulanto es titular indiscutible en la zaga central de ADT en el Torneo Clausura 2025. Foto: Instagram

Gustavo Dulanto celebró sus 200 partidos como profesional con este golazo

Este golazo no solo es especial para Gustavo Dulanto por la forma como lo anotó, sino porque además lo hizo en su partido número 200 como futbolista profesional, cantidad que el propio jugador no esperaba por la dura lesión que sufrió hace unos años, pero que logró cumplirlo. "Era algo que veía difícil cuando me lesioné la rodilla, pero era un objetivo que me había trazado", sostuvo tras el cotejo.