0
¡LO ÚLTIMO!
Alianza Lima empató con la U de Chile por la Copa Sudamericana

Facundo Callejo dejó potente mensaje tras quitarle el liderato del Clausura a la 'U': "Los..."

Cusco FC le arrebató a Universitario el primer lugar del Torneo Clausura y una de sus principales figuras, Facundo Callejo, dejó tajante mensaje. ¿Dirigido a los cremas?

Mauricio Ubillus
Facundo Callejo dejó un mensaje tras la victoria de Cusco FC que le quitó la punta del Torneo Clausura a Universitario.
Facundo Callejo dejó un mensaje tras la victoria de Cusco FC que le quitó la punta del Torneo Clausura a Universitario. | Composición Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura 2025 tiene nuevo líder. Estamos hablando de Cusco FC, que este jueves hizo sus deberes en condición de visitante y venció 1-0 a Ayacucho FC por la fecha 9 del certamen, resultado con el que subió al primer lugar del certamen con 19 puntos, desplazando de la cima a Universitario de Deportes.

Leao Butrón dio fuerte comentario contra las decisiones arbitrales en la Liga 1

PUEDES VER: Leao Butrón dio fuerte comentario contra las decisiones arbitrales en la Liga 1: "No…"

Una de las figuras de los 'Guerreros Dorados' fue su goleador, Facundo Callejo, quien en esta ocasión dio la asistencia para el único tanto del encuentro y tras el mismo sorprendió a todos sus seguidores al dejar unas potentes publicaciones por el triunfo y por haberle quitado momentáneamente la punta a la 'U'.

Horas después del triunfo en tierras ayacuchanas, el delantero argentino utilizó su cuenta verificada de Instagram para celebrar los tres puntos conseguidos por el conjunto imperial y asegurando que el plantel dirigido por Miguel Rondelli tiene hambre de conseguir el título nacional a fin de año. "¡Vamos car…! Los leones tienen hambre", fueron los mensajes que publicó en sus historias, donde compartió la gráfica del partido publicado por el club.

Facundo Callejo, Cusco FC

Facundo Callejo celebró el triunfo de Cusco FC que le quitó la punta del Torneo Clausura a Universitario. Foto: Instagram

Facundo Callejo aportó en el triunfo de Cusco FC con una asistencia

El futbolista de 33 años fue uno de los principales protagonistas en la victoria de Cusco FC sobre Ayacucho FC ya que a los 10 minutos de la contienda, quiso anotar de chalaca tras recibir un centro por el sector derecho del área. Aunque su disparo fue defectuoso, le terminó dando un pase a Lucas Colitto, quien enganchó hacia adentro y sacó un remate que se metió al ángulo superior izquierdo del arco rival.

Video: L1 MAX

De esta forma, Callejo dio su tercera asistencia en la temporada con camiseta 'Dorada', todas por la presente edición de la Liga 1 y la primera en el Torneo Clausura. La otras dos fueron en la goleada 4-1 frente a Alianza Universidad en la ciudad imperial por la jornada 17 del Apertura peruano.

Facundo Callejo es el máximo goleador de la Liga 1 2025

Sin lugar a dudas, Facundo Callejo viene consolidándose como uno de los mejores refuerzos que vino este 2025 a la Liga 1, además de estar entre los jugadores más valiosos del campeonato. Todo esto debido a sus espectaculares números con Cusco FC, pues en 1987 minutos jugados en 24 partidos por el certamen doméstico, ha anotado 20 tantos, convirtiéndose así en el máximo goleador de la competición.

Facundo Callejo

Facundo Callejo es el máximo goleador de la Liga 1 2025 con 20 tantos. Foto: Cusco FC

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Prensa chilena se burla del Perú durante partido de Alianza Lima: "La U quiere pisco..."

  2. Acumulado y tabla de posiciones de Liga 1: clasificación del Torneo Clausura y resultados

  3. Universitario solicitó nuevas sanciones para 3 figuras de Alianza Lima: "Para meternos con ellos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano