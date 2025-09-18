Facundo Callejo dejó potente mensaje tras quitarle el liderato del Clausura a la 'U': "Los..."

El Torneo Clausura 2025 tiene nuevo líder. Estamos hablando de Cusco FC, que este jueves hizo sus deberes en condición de visitante y venció 1-0 a Ayacucho FC por la fecha 9 del certamen, resultado con el que subió al primer lugar del certamen con 19 puntos, desplazando de la cima a Universitario de Deportes.

Una de las figuras de los 'Guerreros Dorados' fue su goleador, Facundo Callejo, quien en esta ocasión dio la asistencia para el único tanto del encuentro y tras el mismo sorprendió a todos sus seguidores al dejar unas potentes publicaciones por el triunfo y por haberle quitado momentáneamente la punta a la 'U'.

Horas después del triunfo en tierras ayacuchanas, el delantero argentino utilizó su cuenta verificada de Instagram para celebrar los tres puntos conseguidos por el conjunto imperial y asegurando que el plantel dirigido por Miguel Rondelli tiene hambre de conseguir el título nacional a fin de año. "¡Vamos car…! Los leones tienen hambre", fueron los mensajes que publicó en sus historias, donde compartió la gráfica del partido publicado por el club.

Facundo Callejo celebró el triunfo de Cusco FC que le quitó la punta del Torneo Clausura a Universitario. Foto: Instagram

Facundo Callejo aportó en el triunfo de Cusco FC con una asistencia

El futbolista de 33 años fue uno de los principales protagonistas en la victoria de Cusco FC sobre Ayacucho FC ya que a los 10 minutos de la contienda, quiso anotar de chalaca tras recibir un centro por el sector derecho del área. Aunque su disparo fue defectuoso, le terminó dando un pase a Lucas Colitto, quien enganchó hacia adentro y sacó un remate que se metió al ángulo superior izquierdo del arco rival.

Video: L1 MAX

De esta forma, Callejo dio su tercera asistencia en la temporada con camiseta 'Dorada', todas por la presente edición de la Liga 1 y la primera en el Torneo Clausura. La otras dos fueron en la goleada 4-1 frente a Alianza Universidad en la ciudad imperial por la jornada 17 del Apertura peruano.

Facundo Callejo es el máximo goleador de la Liga 1 2025

Sin lugar a dudas, Facundo Callejo viene consolidándose como uno de los mejores refuerzos que vino este 2025 a la Liga 1, además de estar entre los jugadores más valiosos del campeonato. Todo esto debido a sus espectaculares números con Cusco FC, pues en 1987 minutos jugados en 24 partidos por el certamen doméstico, ha anotado 20 tantos, convirtiéndose así en el máximo goleador de la competición.