¿Williams Riveros jugará como peruano en 2026 por Universitario? Así va su nacionalización

Un peruano más en Ate. Universitario de Deportes dio a conocer que ha ingresado los documentos para iniciar el proceso de nacionalización de Williams Riveros, defensor paraguayo quien está por cumplir tres años jugando en nuestro país. Franco Velazco, actual administrador del club, fue el encargado de confirmar la noticia.

"El pasado lunes (15 de septiembre) hemos presentado los papeles de naturalización de Williams Riveros y eso tiene que ver básicamente con tener la posibilidad de liberar un cupo de extranjero y poder seguir reforzando el plantel. Esperamos que los trámites avancen de manera rápida", declaró en entrevista con el programa Tiempo Crema.

Video: Tiempo Crema

Williams Riveros ha renovado su contrato con Universitario

Desde su llegada a principios del 2023 cedido por Barcelona SC de Ecuador, el zaguero central de 32 años se fue ganado un lugar en el once titular de la 'U', convirtiéndose con el pasar de las temporadas en una pieza inamovible debido a su buen desempeño, el cual hizo que se quedara en el club para el 2024 como jugador libre sin costo.

En la presente campaña, el más conocido como 'Jerarquía' es uno de los futbolistas con más minutos del plantel merengue, más precisamente con 2383' en 27 partidos, en los que aportó con cuatro goles. Cabe precisar que, debido a su gran performance, el futbolista paraguayo amplió su vínculo con los merengues hasta finales de 2027.

Williams Riveros renovó su vínculo contractual con Universitario por las próximas dos temporadas. Foto: Universitario de Deportes

Williams Riveros no sería el único jugador crema que se nacionalizaría peruano

Williams Riveros no sería el único extranjero de la actual plantilla de Universitario que la institución buscaría su naturalización. La dirigencia del elenco estudiantil también está contemplando tramitar la nacionalización del otro pilar de la defensa crema, el argentino Matías Di Benedetto, pero esta gestión está condicionada a su renovación.

¿Cuál es el valor de Williams Riveros?

De acuerdo a la más reciente actualización del portal internacional Transfermarkt en junio pasado, el actual valor de mercado de Williams Riveros es de 500 mil euros, precio que mantiene desde noviembre del 2023 tras ganar su primer título con camiseta de Universitario. El costo más alto de su carrera fue de 1 millón de euros en diciembre del 2019.