Riveros dio fuerte mensaje sobre críticas con Universitario tras gol ante Melgar: "Me siento..."

Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Melgar en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, resultado que los llevó a lo más alto de la tabla. Una de las figuras del encuentro fue Williams Riveros, quien marcó el gol de la victoria y respondió con firmeza a las críticas que venía recibiendo.

Y es que, el defensa paraguayo no atravesaba su mejor momento en la temporada, lo que generó la molestia de los hinchas, sobre todo tras la dura eliminación frente a Palmeiras en la Copa Libertadores. Sin embargo, en Arequipa se reivindicó con una actuación decisiva.

Al ser consultado por lo que significó este tanto en medio de una semana complicada, Riveros no dudó en resaltar la importancia de su regreso al once titular y confesó cómo sobrellevó las críticas.

"(Ante Melgar) Era un partido clave para nosotros, como todos los partidos que son una final. En lo personal estoy contento porque volví al gol y al once, que es lo más importante para mí. Me siento bien, a pesar de la semana fea que tuve. Mi familia y mis compañeros me apoyaron en todo momento", expresó.

De igual manera, el zaguero crema también reconoció lo difícil que fue lidiar con el bajón de rendimiento, algo que no suele ser habitual en su carrera profesional, y dejó un mensaje especial a la hinchada merengue luego del triunfo.

"Fue muy difícil, porque no es normal para mí que en un partido tan importante me pase eso, pero tuve a mi familia. Estoy muy feliz por volver y por el gol. A los hinchas decirles que sigan apoyando, porque nosotros vamos a dar siempre lo mejor", sentenció.

Así fue el gol de Williams Riveros

Universitario es líder del Torneo Clausura

Con este triunfo, Universitario se posiciona como líder del Torneo Clausura y sigue firme en la pelea por el título. Los cremas siguen invictos con 5 victorias y 3 empates. Ahora, deberán esperar que Sporting Cristal no gane ante Cusco FC para seguir en lo más alto.