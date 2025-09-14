- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Riveros dio fuerte mensaje sobre críticas con Universitario tras gol ante Melgar: "Me siento..."
El defensa de Universitario, Williams Riveros se pronunció, tras la victoria ante Melgar, sobre las duras críticas que recibió por su bajo desempeño en los últimos partidos.
Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Melgar en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, resultado que los llevó a lo más alto de la tabla. Una de las figuras del encuentro fue Williams Riveros, quien marcó el gol de la victoria y respondió con firmeza a las críticas que venía recibiendo.
PUEDES VER: Anderson Santamaría sufrió dura lesión y no pudo contener las lágrimas: jugador se fue en camilla
Y es que, el defensa paraguayo no atravesaba su mejor momento en la temporada, lo que generó la molestia de los hinchas, sobre todo tras la dura eliminación frente a Palmeiras en la Copa Libertadores. Sin embargo, en Arequipa se reivindicó con una actuación decisiva.
Al ser consultado por lo que significó este tanto en medio de una semana complicada, Riveros no dudó en resaltar la importancia de su regreso al once titular y confesó cómo sobrellevó las críticas.
"(Ante Melgar) Era un partido clave para nosotros, como todos los partidos que son una final. En lo personal estoy contento porque volví al gol y al once, que es lo más importante para mí. Me siento bien, a pesar de la semana fea que tuve. Mi familia y mis compañeros me apoyaron en todo momento", expresó.
De igual manera, el zaguero crema también reconoció lo difícil que fue lidiar con el bajón de rendimiento, algo que no suele ser habitual en su carrera profesional, y dejó un mensaje especial a la hinchada merengue luego del triunfo.
"Fue muy difícil, porque no es normal para mí que en un partido tan importante me pase eso, pero tuve a mi familia. Estoy muy feliz por volver y por el gol. A los hinchas decirles que sigan apoyando, porque nosotros vamos a dar siempre lo mejor", sentenció.
Así fue el gol de Williams Riveros
Universitario es líder del Torneo Clausura
Con este triunfo, Universitario se posiciona como líder del Torneo Clausura y sigue firme en la pelea por el título. Los cremas siguen invictos con 5 victorias y 3 empates. Ahora, deberán esperar que Sporting Cristal no gane ante Cusco FC para seguir en lo más alto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50