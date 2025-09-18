Franco Velazco dio firme advertencia a Fossati sobre continuidad en Universitario: "Veremos..."

Universitario viene teniendo un destacado rendimiento, pues se mantienen como los líderes del Torneo Clausura y se perfilan como favoritos para poder levantar el título de la Liga 1 2025. No obstante, la directiva también empieza a panificar la próxima temporada, donde una de las incógnitas es la continuidad de Jorge Fossati como DT. Ante ello, Franco Velazco no dudó en referirse rotundamente.

Y es que, el técnico crema ha sido duramente criticado por los hinchas en las última semanas, especialmente tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras, por su estilo de juego. Además, el estratega informó que su contrato está valido hasta 2026 y dependerá de la directiva su continuidad.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre la continuidad de Jorge Fossati?

Por ello, el administrador de la 'U' fue consultado en una entrevista con 'Tiempo Crema' por las declaraciones del técnico uruguayo y si ya han definido su continuidad en el equipo. Ante ello, Franco Velazco dejó en claro que siempre priorizan el cumplimiento de objetivos, como poder lograr el tricampeonato nacional.

"En la 'U', nosotros lo que priorizamos siempre es el tema de los resultados y el logro de los objetivos que nos hemos puesto para fin de año, salir campeón del apertura y clausura, clasificar a octavos de Copa Libertadores, algo que hemos logrado. Uno de los objetivos es salir tricampeón, ese es el objetivo que tiene el comando técnico", expresó.

Video: Tiempo Crema

Sin embargo, lo más destacado de sus declaraciones fue cuando el directivo expresó que una vez finalice la temporada se deberá hacer una evaluación y advirtió al 'Nonno' que en caso no consiga buenos resultados "las cosas pueden cambiar"

"Veremos a fin de año si se dieron estos resultados y cómo se dieron. Como él dijo, renovamos el enamoramiento. Hoy todos estamos enamorados, pero si me rompe el corazón a fin de año, las cosas pueden cambiar", señaló.

Jorge Fossati habló sobre su futuro en Universitario

Hace unos días, Fossati fue consultado por su permanencia y dejó en claro que tiene contrato hasta finales de 2026. No obstante, recalcó que dependerá de las dos parte poder continuar este proceso.

"El vínculo con Universitario es hasta que los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado", indicó el estratega.