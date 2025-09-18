Cusco FC líder del Torneo Clausura: el fixture que le resta en busca del título

0
El Torneo Clausura 2025 tiene nuevo líder y es Cusco FC, quien viene de vencer a Ayacucho FC en condición de visita, ¿Qué partidos le resta?

Diego Medina
Cusco FC es líder del Torneo Clausura y sueña con el título.
Cusco FC es líder del Torneo Clausura y sueña con el título. | Foto: Prensa Cusco FC
Cusco FC es uno de los equipos que ha logrado consolidarse en este Torneo Clausura tras sus buenos resultados de inicio a fin: 6 victorias y 1 empate. El conjunto 'negro y dorado' se mantienen invictos en este certamen, y ahora miles de hinchas están pendientes de su rendimiento sabiendo que podría opacar el tricampeonato de Universitario.

Dado la coyuntura de Cusco FC, te damos a conocer el resto de partidos que debe afrontar el equipo de la Ciudad Imperial, y que viene llenando de ilusión a todos sus hinchas que semana a semana vienen llenando las tribunas del Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Fixture de Cusco FC para el Torneo Clausura

  • Cusco FC vs ADT (Fecha 10)
  • Universitario vs Cusco FC (Fecha 11)
  • Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (Fecha 12)
  • Los Chankas vs Cusco FC (Fecha 13)
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos (Fecha 14)
  • Cienciano vs Cusco FC (Fecha 15)
  • Cusco FC vs Atlético Grau (Fecha 16)
  • Alianza Universidad vs Cusco FC (Fecha 17)
  • Cusco FC vs Sport Boys (Fecha 18)
  • Sport Huancayo vs Cusco FC (Fecha 19)

Evidentemente, uno de los partidos claves en la temporada es el que tendrán ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Este choque será clave para definir el título del Clausura, así como las posiciones del Acumulado. Un partido que se desarrollará en los próximos días y que captará la atención de millones de fanáticos.

Cusco FC

Cusco FC volvió a ganar de visita y ahora ante Ayacucho FC.

Facundo Callejo, el goleador de la Liga 1 y Cusco FC

Este atacante viene sorprendiendo a millones de aficionados desde el arranque de temporada. De hecho, finalizando el Apertura 2025, clubes como Universitario y Sporting Cristal quisieron su pase para pelear el Clausura. Sin embargo, la directiva del conjunto 'negro y dorado' lograron renovarle su contrato y sostenerlo por más temporadas.

Cusco FC líder del Torneo Clausura: así va la tabla de posiciones

Tras la victoria de Cusco FC ante Ayacucho FC, así marcha la tabla de posiciones en este fecha 9 del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Cusco FC7819
2. Universitario8818
3. Deportivo Garcilaso8616
4. Sporting Cristal81015
5. Cienciano8512
6. Alianza Lima8112
7. Los Chankas7-312
8. Comerciantes Unidos8011
9. Grau8-110
10. AD Tarma8-410
11. Alianza Huánuco9-510
12. Juan Pablo II7-19
13. Melgar8-29
14. Sport Huancayo9-39
15. Alianza Atlético707
16. Ayacucho FC8-47
17. Sport Boys9-85
18. UTC7-72
19. Binacional---

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

