Quinteros dio potente critica sobre reclamo de Universitario contra Alianza Lima: "Hay muchas..."

Las tensiones entre Alianza Lima y Universitario siguen en aumento luego de que se conociera que la directiva crema presentó un reclamo contra Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Sergio Peña tras la última fecha del Torneo Clausura. Ante ello, el exfutbolista Henry Quinteros no dudó en pronunciarse y dejó un fuerte mensaje.

El popular 'Pato' Quinteros fue entrevistado en el programa 'Hablemos de MAX', donde fue consultado sobre su opinión tras el anuncio del administrador de Universitario, Franco Velazco, quien confirmó que presentaron un reclamo formal contra jugadores de Alianza Lima, en especial por la celebración de Sergio Peña en su gol frente a Deportivo Garcilaso.

En ese contexto, el exjugador mostró su rechazo hacia esta postura, al considerar que se le está quitando la esencia y la ‘criollada’ al fútbol peruano por estar pendientes de lo que hacen los rivales en otros encuentros.

"Que estés preocupado más por lo que está pasando al frente, ver su partido para ver que futbolista o personaje hace algo para presentar un reclamo. Hay que olvidarse de que hicieron o no gestos, le quitan la 'criollada'. Se está perdiendo el gusto del fútbol al estar preocupado por como festejó el rival", expresó.

Video: L1 MAX

"Todas las semanas hablamos de que hay reclamos, polémicas, mal arbitraje y no se habla del fútbol. Hay muchas cosas que se tienen que dejar de lado para crecer como fútbol. Todos los partidos hay muchas polémicas y juego efectivo muy poco. Se está perdiendo la esencia", finalizó Henry Quinteros.

¿Por qué Universitario pidió sanciones contra los jugadores de Alianza Lima?

Según explicó el administrador crema, presentaron un reclamo formal contra Carlos Zambrano y Renzo Garcés por haber estado en una zona prohibida durante el partido ante Deportivo Garcilaso, pese a encontrarse suspendidos. Asimismo, la queja contra Sergio Peña se debe a que consideran obscena su celebración al haberse agarrado los genitales.

En ese sentido, Franco Velazco señaló que estas medidas se tomaron debido a lo que él considera múltiples provocaciones por parte de los jugadores de Alianza Lima a lo largo de la semana.