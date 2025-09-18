Maestri impacta tras señalar qué equipo es mejor entre Alianza Lima vs U de Chile: "Tiene gol"

0
Flavio Maestri, exfutbolista con pasado en Alianza Lima y U de Chile no se guardó nada cuando señaló qué elenco es mejor previo al partido por Copa Sudamericana 2025.

Maestri impactó con fuerte comentario.
HOY jueves Alianza Lima tendrá que recibir a la U de Chile en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Al respecto, en la antesala del encuentro, el exfutbolista Flavio Maestri opinó sobre este vital enfrentamiento, además, señaló qué equipo es mejor.

Flavio Maestri señaló qué equipo es mejor entre Alianza Lima vs U de Chile

Mediante una reciente entrevista con Radio ADN Chile, Maestri expresó su preferencia por el 'Romántico Viajero', principalmente, debido al orden con el que juega el equipo de Gustavo Álvarez en todas sus líneas. Del mismo modo, resaltó la jerarquía que hay en la volante de los 'Azules', y enalteció la eficacia goleadora del elenco sureño.

"En la 'U' ves todo lo contrario a Alianza Lima, ves un equipo más estructurado, que maneja el orden, los bloques, tiene experiencia en el medio. Creo que el fuerte de la U de Chile es la posesión de balón en el medio campo, de Aránguiz, Díaz y arriba tiene jugadores con gol como Assadi, Altamirano. La 'U' arriba tiene gol y esa es la diferencia con Alianza, eso es lo que yo he podido ver", sostuvo.

En esa misma línea, el 'Tanque' calificó al elenco dirigido por Néstor Gorosito, y manifestó que su principal fortaleza es el contraataque, a lo que no dudó en poner de ejemplo su gran rendimiento a nivel internacional.

Alianza Lima

Flavio Maestri opinó sobre Alianza Lima previo al duelo ante U de Chile

"Es un equipo ordenado, que mantiene los bloques, Alianza sufre cuando tiene que estructurar un poco más para penetrar, le gusta tener espacios para contragolpear. Depende mucho de la experiencia del equipo. En Sudamericana ha demostrado que cuando jugó de visita pudo sacar adelante los partidos en base a manejar los tiempos del partido. Ese es el fuerte de Alianza Lima", acotó Maestri.

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

