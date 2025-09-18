0
Universitario se 'reforzará' con ex Melgar para pelear por el título del Clausura: "La idea es..."

Se conoció que Universitario potenciará su plantel con un destacado futbolista en su lucha por ser tricampeón nacional esta temporada. Entérate de quién se trata.

Solange Banchon
Universitario y el jugador que 'reforzará' al equipo en la lucha por ser tricampeón
Universitario y el jugador que 'reforzará' al equipo en la lucha por ser tricampeón | Universitario
Universitario de Deportes es fuerte candidato a ser campeón del Torneo Clausura 2025 luego de su importante victoria por 2-1 a Melgar en Arequipa por la fecha 8 de la Liga 1. Precisamente, en el duelo ante el 'Dominó', el defensa Anderson Santamaría, sufrió un esguince en su tobillo derecho, y será baja para el duelo contra UTC en Trujillo.

Jairo Vélez y lo último que se sabe sobre su futuro en Universitario de Deportes

PUEDES VER: Universitario tomó una importante decisión sobre el futuro de Jairo Vélez: "A fin de año..."

Sin embargo, las buenas noticias parecen llegar a tienda crema, toda vez que, según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta, el área médica del club considera que el mundialista con la selección peruana puede superar su lesión en estas semanas y volver a ser parte de una convocatoria por el técnico Jorge Fossati en la fecha 11 del campeonato.

Anderson Santamaría

Anderson Santamaría se consolidó como pieza clave en Universitario

"La idea es que Anderson Santamaría vuelva ante Cusco FC", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta manera, el conjunto estudiantil fortalecerá su línea defensiva con miras a la parte final del Torneo Clausura 2025 donde apunta a ser tricampeón nacional.

Anderson Santamaría fue figura en Melgar de Arequipa

Es importante recordar que, el defensa de 33 años tiene pasado en Melgar de Arequipa, en la que incluso pudo jugar la Copa Libertadores y fue campeón del Torneo de Verano 2017.

Anderson Santamaría

Anderson Santamaría jugó en Melgar entre 2016 y 2017

Números de Anderson Santamaría con Universitario esta temporada

Luego de su llegada a Ate para esta temporada, Santamaría registra un total de 8 encuentros oficiales con camiseta crema por Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Además, de 1 gol y un aproximado de 659 minutos.

Anderson Santamaría: ¿en qué clubes ha jugado?

  • Inti Gas
  • León de Huánuco
  • Melgar
  • Puebla (México)
  • Atlas F.C (México)
  • Santos Laguna (México)
  • Universitario de Deportes

