América vs. Puebla EN VIVO por TUDN: hora, alineaciones y dónde ver la Liga MX

Por la fecha número 14 del Torneo Apertura de la Liga MX, no te pierdas el partido entre América vs. Puebla en el Estadio Azteca este martes 21 de octubre a las 19.00 horas de México y 20.00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será mediante la señal de TUDN y a continuación te brindamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Las 'Águilas' necesitan vencer para seguir subiendo puestos en la tabla del campeonato mexicano, y tienen una oportunidad de oro debido a que los visitantes marchan en la última casilla con 8 puntos y apenas ha ganado 2 veces a lo largo del certamen. Sin embargo, Puebla llegará con un gran estado de ánimo debido a que viene de vencer 4-3 a Tijuana.

América vs. Puebla: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 19.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas

Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO América vs. Puebla?

La transmisión del partido entre América vs. Puebla será mediante la señal de TUDN y ViX Premium para todo México. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del partido de la Liga MX mediante la señal del diario Líbero, con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

América vs. Puebla: posibles alineaciones

América: Malagón, Borja, Juárez, Cáceres, Álvarez, Gutiérrez, Reyes, Sánchez, Rodríguez, Aguirre, Maximin.

Puebla: González, Monárrez, Burgos, Orona, Díaz, Navarro, Organista, Gómez, Rey, Guerra, Marín.

Últimos partidos de América

Estos son los últimos partidos de América:

Cruz Azul 2-1 América

América 1-1 Chivas

América 3-0 Santos

América 4-1 Pumas

Atlético San Luis 0-1 América

Últimos partidos de Puebla

Estos son los últimos partidos de Puebla:

Puebla 4-3 Puebla

Querétaro 3-1 Pachuca

Puebla 0-2 Chivas

Puebla 2-2 Pachuca

Necaxa 1-0 Puebla

¿En qué estadio juega América vs. Puebla?

El partido entre América vs. Puebla por la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, y tiene una capacidad para albergar hasta 83,264 espectadores en sus tribunas. Este es el recinto deportivo más grande de todo México.