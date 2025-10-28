- Hoy:
Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO: formaciones, hora y canal por la final de la Copa AUF Uruguay
Peñarol y Plaza Colonia definen este miércoles al campeón de la Copa AUF Uruguay 2025 en el Estadio Centenario. Conoce todos los detalles del partido.
La Copa AUF Uruguay 2025 conocerá a su campeón este miércoles 29 de octubre, cuando Peñarol vs. Plaza Colonia midan fuerzas en un emocionante partido desde el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 20:30 horas local (18:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía VTV Plus y Gol TV. Entérate de lo más resaltante del cotejo que definirá al nuevo monarca del torneo.
Peñarol es un equipo muy histórico en su país, pero solo le falta coronarse por primera vez en la Copa Uruguaya, cosa que este año está muy cerca de conseguir. El 'Carbonero' llegó a las instancias decisivas tras dejar fuera del camino a equipos como Río Negro (16vos de final), Liverpool (octavos), Tacuarembó (cuartos) y al vigente tricampeón, Defensor Sporting (semifinal).
Los dirigidos por Diego Aguirre van en busca de la gloria para así quedar completamente enfocados en lo que será la recta final del Torneo Clausura charrúa, donde son punteros y tienen la primera opción de levantar el título. Por ello, el estratega uruguayo ha decidido mandar a lo mejor que tiene en la cancha, destacando el regreso de Leonardo Fernández, quien no estuvo en el duelo anterior por suspensión. Además, la única duda es si Jaime Báez o Diego García ocuparán un puesto en el mediocampo del equipo.
Peñarol intentará hacer valer el favoritismo ante Plaza Colonia para levantar su primer título de Copa Uruguay. Foto: Peñarol
Plaza Colonia es la sorpresa de la competición. Pese a tener un muy mal segundo semestre en la liga, los 'Patas Blancas' han podido dar la talla en la copa, a tal punto de llegar a la definición por el título tras vencer a Wanderers de Durazno (16vos de final), Nacional (octavos de final) en un resultado sorpresivo, Albion (cuartos) y Racing de Montevideo por penales (semifinal).
El conjunto comandado técnicamente por Luis Mena sabe perfectamente que se juega la temporada en este choque, porque de ganarlo obtendrá un cupo a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, además de volver a ganar un trofeo por quinta vez en su historia. Ello ha hecho que el estratega tenga en mente poner una alineación con sus principales figuras, con el objetivo de dar el batacazo del año.
Plaza Colonia intentará dar el batacazo ante Peñarol para ser por primera vez campeón de la Copa Uruguay. Foto: Plaza Colonia
¿A qué hora juega Peñarol vs. Plaza Colonia?
'Carboneros' y 'Patas Blancas' protagonizarán un encuentro que promete muchas emociones para conocer al que gritará campeón del certamen, el cual está pactado para dar inicio a las 20:30 horas de Uruguay (18:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 17:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 19:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas
¿Dónde ver Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO?
Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso que verá al nuevo campeón de la Copa Uruguay 2025 entre Peñarol vs. Plaza Colonia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de VTV Plus en territorio charrúa y Gol TV en toda Sudamérica.
Peñarol vs. Plaza Colonia pronóstico: cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Peñarol es ampliamente favorito para quedarse con la victoria sobre Plaza Colonia y convertirse en campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Peñarol
|Empate
|Plaza Colonia
|Bet365
|1.41
|4.50
|7.00
|Betano
|1.40
|4.30
|7.90
|Te Apuesto
|1.31
|3.67
|6.59
|Apuesta Total
|1.36
|4.25
|8.50
|Meridianbet
|1.38
|4.33
|7.90
Peñarol vs. Plaza Colonia: posibles formaciones
- Peñarol: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Jaime Báez (Diego García), Ignacio Sosa, Eric Remedi, Leonardo Fernández; Matías Arezo, Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
- Plaza Colonia: Joaquín Silva; Valentino Wurth, Máximo Lorenzi, Matías Velázquez, Juan Ramos; Diego Villalba, Yvo Calleros, Benjamín Acosta, Santiago Otegui; Lucas Carrizo, Alex Bruno. DT: Luis Mena.
Peñarol: últimos resultados
- Cerro 2-0 Peñarol | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Peñarol 3-0 Wanderers | fecha 12 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Defensor Sporting 0-2 Peñarol | semifinal Copa AUF Uruguay 2025
- Miramar Misiones 2-2 Peñarol | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Peñarol 2-0 Danubio | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
Plaza Colonia: últimos resultados
- Juventud 0-2 Plaza Colonia | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Plaza Colonia 0-1 Liverpool | fecha 12 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Racing 1(3)-1(4) Plaza Colonia | semifinal Copa AUF Uruguay 2025
- Plaza Colonia 0-1 Progreso | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
- Racing 0-1 Plaza Colonia | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Uruguaya
¿Cómo quedó el último partido entre Peñarol vs. Plaza Colonia?
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 6 de setiembre, cuando en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Uruguaya, Peñarol venció 1-0 a Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo, con único tanto de Leonardo Fernández a los 54 minutos.
¿En dónde juega Peñarol vs. Plaza Colonia?
El escenario donde Peñarol y Plaza Colonia se enfrentarán por la gran final de la Copa AUF Uruguay 2025 será el imponente Estadio Centenario, recinto deportivo ubicado en la ciudad uruguaya de Montevideo que cuenta con una capacidad total para 60 mil 235 espectadores.
