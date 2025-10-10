¿Próximo fichaje? Delantero que pasó por Peñarol no dudó en elogiar a Jorge Fossati: "Aprecio"

Universitario de Deportes viene siendo uno de los clubes protagonistas del Torneo Clausura 2025, motivo por el cual, los merengues ilusionan a sus fanáticos con estar cerca de lograr el tricampeonato nacional esta temporada. Bajo ese contexto, uno de los actuales futbolistas de ADT de Tarma decidió resaltar la actualidad deportiva del conjunto crema y en especial a Jorge Fossati.

Delantero que pasó por Peñarol de Uruguay elogió a Jorge Fossati

Mauro Da Luz, es un atacante uruguayo que viene siendo pieza clave para el 'Vendaval Celeste'. Ahora, mediante una entrevista con el periodista Wilmer Robles, habló respecto al próximo enfrentamiento de su club contra la 'U', a lo que no dudó en aprovechar para halagar el trabajo del 'Nono' con el elenco de Ate.

Mauro Da Luz es figura en ADT de Tarma esta temporada

"En un par de fechas nos enfrentamos a Universitario. A Jorge (Fossati) le tengo mucho aprecio, está pasando por un buen momento. Ahora la 'U' está confirmando quizá el mejor pasaje del DT. Lo tienen muy merecido porque él como DT se preocupa de todos los detalles, conozco su forma de trabajar y se que todos los resultados que está teniendo es producto también del trabajo de su cuerpo técnico", sostuvo.

En esa línea, el ex Peñarol B de Uruguay expresó sus mejores deseos al estratega para lo que resta del campeonato, sin embargo, dejó en claro que cuando le toque verse las caras con Universitario, aportará lo mejor para su equipo.

"Feliz por él. Espero que se les sigan dando las cosas. Va a ser lindo reencontrarnos y tener un duelo en el campo, pero ahora a cada uno le toca hacer nuestro trabajo", acotó.

Números de Mauro Da Luz con ADT esta temporada

El extremo derecho de 31 años, goza de titularidad en la escuadra liderada por Cristian Ruggeri. Precisamente, a lo largo de este año, registra un total de 22 partidos oficiales, además de 4 goles, 2 asistencias y un aproximado de 1234 minutos, que lo convierten en un referente en ataque.

Mauro Da Luz: ¿en qué equipos ha jugado?