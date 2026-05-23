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'Esto es Guerra' reafirma su dominio televisivo superando a 'La Granja VIP'
'Esto es Guerra' se mantiene como el programa líder de la televisión nacional, alcanzando 19,2 puntos de audiencia en su última transmisión.
'Esto es Guerra', el popular reality de competencias, sigue destacándose como el principal programa en vivo de la televisión nacional. En la más reciente jornada, alcanzó 19,2 puntos de audiencia, superando considerablemente a 'La Granja VIP', la cual cambió su horario y solo consiguió registrar 1,8 puntos.
'Esto es Guerra' es una de las piezas clave de América Televisión. Junto con la serie 'Al fondo hay sitio' y la telenovela 'Señora del destino', encabeza el horario estelar de la televisión local.
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En el último capítulo, 'Esto es Guerra' capturó la atención del público con emocionantes desafíos de actuación y los apasionados besos entre Onelia Molina y Kevin Díaz, así como entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez.
Por otra parte, en las redes sociales ha habido críticas hacia el reciente cambio de horario de 'La Granja VIP', que ahora se transmite a las 7 p. m. en un intento por competir directamente con 'Esto es Guerra'. Sin embargo, no ha logrado recibir el respaldo del público, ubicándose en el puesto 45 del ranking diario con solo 1,8 puntos.
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