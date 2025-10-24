Mr. Peet hace dura crítica a jugador clave de Sporting Cristal tras derrota ante la 'U': "Le erraron feo"

La falta de efectividad del delantero de Sporting Cristal ha afectado gravemente en el poderío de los celestes tras haber liderado el ranking de goleadores durante varios años. Mr. Peet fue tajante al hablar sobre el atacante que con su llegada causó ilusión a los hinchas, pero que terminó siendo todo lo contrario.

Felipe Vizeu no ha sabido darle alegrías a los hinchas de Sporting Cristal. La poca cantidad de goles que hizo vistiendo la camiseta de los rimenses es una clara respuesta de que el fichaje simplemente no funcionó y se espera contar con una nueva alternativa para la siguiente temporada, para así mantener la racha goleadora que siempre ha caracterizado al club.

Mr. Peet apunta contra delantero de Sporting Cristal

El comentarista deportivo señaló que Sporting Cristal demostró no tener grandes alternativas en el banco para sacar adelante un resultado. A esto también hay que sumarle el mal fichaje que hicieron con Vizeu, que no supo estar a la talla, así como el irregular rendimiento de Irven Ávila.

"Encima le erraron feo con el nueve. No compraron a un '9' que por ejemplo tiene Cusco, Alianza, la 'U', Melgar. O sea, Cristal que históricamente casi siempre comandaba la tabla de goleo por equipos. Por eso es que nace el apelativo de la Máquina Celeste, nace a partir del poderío ofensivo de Cristal", sostuvo en su programa 'Madrugol' de YouTube.

Con la derrota contra Universitario de Deportes, Sporting Cristal se alejó por completo de los cremas y con ello también se acaban las ilusiones de llevar el campeonato a una definición de infarto. De esta manera, el Clausura queda con Universitario en el primer lugar con 36 puntos y Sporting Cristal con 22 unidades.