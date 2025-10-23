- Hoy:
Partidos de Liga 1: programación fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
¿Habrá campeón este fin de semana? Repasa la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, que podría ser decisiva en la lucha por el título.
El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva y pese a que Universitario tiene la primera opción, algunos equipos aún cuentan con chances de arrebatarle el tricampeonato a los 'cremas'. Repasa cómo se juega la fecha 16 del segundo certamen de la temporada en la Liga 1 2025.
Programación fecha 16 del Torneo Clausura
Todos los partidos de esta jornada serán transmitidos en exclusiva por la señal de L1 MAX.
Viernes 24 de octubre
- 15:00 | Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
Sábado 25 de octubre
- 13:00 | Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso | Estadios Las Américas, Ayacucho
- 18:00 | Cusco FC vs Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
- 15:15 | Alianza Atlético vs Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana
Domingo 26 de octubre
- 11:00 | Sporting Cristal vs Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 13:15 | UTC vs Alianza Universidad | Estadio Germán Contreras, Cajabamba
- 15:30 | ADT vs Universitario | Estadio Municipal Unión, Tarma
- 18:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
Descansan Alianza Lima y Sport Boys.
