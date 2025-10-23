Partidos de Liga 1: programación fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva y pese a que Universitario tiene la primera opción, algunos equipos aún cuentan con chances de arrebatarle el tricampeonato a los 'cremas'. Repasa cómo se juega la fecha 16 del segundo certamen de la temporada en la Liga 1 2025.

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

Programación fecha 16 del Torneo Clausura

Todos los partidos de esta jornada serán transmitidos en exclusiva por la señal de L1 MAX.

Viernes 24 de octubre

15:00 | Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Sábado 25 de octubre

13:00 | Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso | Estadios Las Américas, Ayacucho

18:00 | Cusco FC vs Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

15:15 | Alianza Atlético vs Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana

Domingo 26 de octubre

11:00 | Sporting Cristal vs Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo, Lima

13:15 | UTC vs Alianza Universidad | Estadio Germán Contreras, Cajabamba

15:30 | ADT vs Universitario | Estadio Municipal Unión, Tarma

18:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Descansan Alianza Lima y Sport Boys.