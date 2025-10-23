0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Partidos de Liga 1: programación fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Habrá campeón este fin de semana? Repasa la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, que podría ser decisiva en la lucha por el título.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación completa de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Repasa la programación completa de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva y pese a que Universitario tiene la primera opción, algunos equipos aún cuentan con chances de arrebatarle el tricampeonato a los 'cremas'. Repasa cómo se juega la fecha 16 del segundo certamen de la temporada en la Liga 1 2025.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

Programación fecha 16 del Torneo Clausura

Todos los partidos de esta jornada serán transmitidos en exclusiva por la señal de L1 MAX.

Viernes 24 de octubre

  • 15:00 | Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Sábado 25 de octubre

  • 13:00 | Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso | Estadios Las Américas, Ayacucho
  • 18:00 | Cusco FC vs Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15:15 | Alianza Atlético vs Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana

Domingo 26 de octubre

  • 11:00 | Sporting Cristal vs Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 13:15 | UTC vs Alianza Universidad | Estadio Germán Contreras, Cajabamba
  • 15:30 | ADT vs Universitario | Estadio Municipal Unión, Tarma
  • 18:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Descansan Alianza Lima y Sport Boys.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura tras el Sporting Cristal vs Universitario

  2. Con gol de Valera, Universitario superó 1-0 a Cristal y está a un paso de ser tricampeón

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano