Prensa paraguaya dio impactante opinión sobre Perú previo partido por Eliminatorias: "A perder..."

Estamos a solo horas de vivir el Perú vs Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Aunque ambas selecciones ya no pelean por nada en la tabla, intentarán despedirse con una victoria. En el caso de la selección peruana, el objetivo será volver al triunfo para maquillar sus flojos números en el torneo. En la antesala, la prensa paraguaya sorprendió con una rotunda opinión sobre la 'Bicolor'.

El medio paraguayo 'Versus' analizó la previa del duelo y aseguró que este partido es una gran oportunidad para que la selección 'guaraní' cierre su participación en las Eliminatorias con un triunfo y siga celebrando por todo lo alto su clasificación al Mundial.

No obstante, lo más llamativo fue su opinión sobre la actualidad de la selección peruana, a la que calificaron de “demacrada”, recordando la goleada sufrida ante Uruguay en Montevideo que selló su eliminación de la pelea por el repechaje.

“Por su lado, el demacrado Perú, penúltimo con 12 puntos, echó a perder todas sus chances de al menos acceder al repechaje tras ser goleado por Uruguay (3-0), culminando así otro proceso negativo”, señalaron.

Prensa de Paraguay opinó sobre el presente de la selección peruana.

Asimismo, mencionaron que la ‘Blanquirroja’ atraviesa un futuro incierto, sin rumbo definido, y que los hinchas han perdido la motivación de ver jugar al combinado patrio, lo cual se refleja en la baja venta de entradas.

“Las cosas no pintan bien en Perú. Sin recambio ni una línea a seguir, se avizoran tiempos especialmente duros, tanto que el público ni ganas siente de acudir al estadio (no se reporta un movimiento ‘ideal’ en boleterías)”, añadieron.

Paraguay buscará su primer triunfo en Lima

Este partido también representará una gran oportunidad para que Paraguay pueda lograr otra hazaña al mando de Gustavo Alfaro, pues podrían conseguir su primera victoria en Lima en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

En toda la historia, la selección peruana y Paraguay se han enfrentado en 8 oportunidades en Lima, donde el combinado peruano no conoce de derrotas. En total, la 'Blanquirroja' suma 6 victorias y 2 empates ante los 'guaraníes'. De esta forma, el cuadro comandado por Óscar Ibáñez tendrá la obligación de mantener ese récord positivo y no arruinar más su imagen, que ha venido cayendo en los últimos años.