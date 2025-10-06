¿Habrá clases escolares este 7 de octubre por paro de transportistas? Esto indica Minedu

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, confirmó que el paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre se extenderá por 48 horas, esto quiere decir que las líneas de buses no circularán por la Panamericana Norte y Sur este martes 7.

De acuerdo a la información brindada por el representante, no se ha logrado instalar una mesa de diálogo con las autoridades competentes. Ante los bloqueos que se desarrollaron el lunes 6 de octubre, muchos buscan conocer si habrá clases presenciales el martes 7 de octubre.

¿Habrá clases presenciales por Paro de Transportistas este martes 7 de octubre?

Por el momento, el Ministerio de Educación no ha indicado que las clases del martes 7 de octubre se suspenderán, pero se espera que en las próximas horas se emita un comunicado, tal como sucedió en el paro de transportistas que se realizó el lunes 6. La medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes y personal educativo.

Manifestantes bloquean la panamericana Norte y Sur.

Paro de transportistas por 48 horas: ¿Qué líneas acatarán la protesta?

Martín Ojeda indicó que las mismas empresas que acataron el paro de transportistas del lunes 6 de octubre, pararán sus servicios el martes 7. Las manifestaciones de este sector continuarán hasta que no se reporte ni un atentado más contra los conductores de las diferentes líneas.

A continuación podrás conocer cuáles son las líneas de transporte que acatarán el paro de 48 horas. Es posible que los manifestantes vuelvan a salir a las calles en búsqueda de respuestas tangibles por parte del Estado peruano.