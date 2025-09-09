Gallese dio contundente calificativo a la eliminación de Perú del Mundial 2026: "Es una..."

Pedro Gallese fue entrevistado al término del partido contra Paraguay y dio firmes declaraciones sobre lo que significó quedar eliminado del Mundial 2026 debido al bajo rendimiento de la selección peruana. Además, explicó las razones por las cuales no lograron compenetrarse para que Perú pudiera alcanzar el repechaje, como ocurrió en las dos últimas Eliminatorias.

Pedro Gallese calificó la eliminación del Mundial 2026: "Es una vergüenza"

En primera instancia, Gallese calificó la eliminación de la selección peruana, al no lograr los puntos necesarios y quedar eliminada del Mundial 2026 antes de la última fecha ante Paraguay.

Video: Movistar Deportes

"Una tristeza, una vergüenza. Vergüenza porque no le dimos la alegría a la gente que siempre viene a apoyar. Esto es de todos y hay que afrontar. Yo creo que hoy se reflejó todo lo de la Eliminatoria, comenzamos mal", afirmó.

Luego, le preguntaron cuáles fueron las razones por las que el equipo de la bicolor no pudo replicar lo que lograron hace 8 años, cuando consiguieron el cupo para el repechaje en Rusia 2018 y Qatar 2022. Su respuesta es un claro mensaje de que tuvieron varios técnicos (Fossati, Reynoso e Ibáñez) a lo largo de los 4 años de proceso y no lograron mantener a ninguno.

"Hubo bastantes ideas de juego y no nos acomodamos, creo que eso fue lo que impidió que clasificáramos", manifestó a través de las cámaras de Movistar Deportes.

Pedro Gallese y su mensaje al hincha de la selección peruana

Por último, fue consultado sobre el mensaje que les deja a los hinchas peruanos que ahora no celebran una clasificación, sino que ven desde lejos un duro momento en la selección peruana. En él, dejó un comentario de aliento y dejó en claro que existen nuevos futbolistas que les van a dar alegría a las próximas generaciones, pero se tiene que trabajar.

"Seguro van a venir nuevos chicos. Hoy creo que debutaron algunos, los siento con mucha hambre. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, sentía que pudimos haber hecho más junto a los compañeros. Dolió saber que estábamos eliminados antes de que comenzara el partido", mencionó.

"Se cierra una eliminatoria en la que nos fue pésimo, pero es necesario comenzar a trabajar desde este momento para la próxima y así tener posibilidades de competir", concluyó.