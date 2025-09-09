Paolo Guerrero estuvo en el Nacional y tomó radical decisión con sus compañeros: "Uno por uno"

¡Inesperado! La selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima y cerró una de sus peores Eliminatorias de todos los tiempos. Ante ello, Paolo Guerrero, quien no estuvo presente en esta fecha doble por lesión, tomó una radical decisión una vez culminado el partido en la capital y bajó al vestuario para plantarse frente a sus compañeros de equipo. ¿Qué dijo?

PUEDES VER: Alianza Lima a un paso de recibir millonaria suma de dinero por Guillermo Viscarra

Como muchos saben, los encuentros ante Uruguay y la Albirroja iban a ser la despedida del 'Depredador' debido a que no continuará en la Bicolor para darle paso a los más jóvenes; sin embargo, al encontrarse sentido no fue convocado por Óscar Ibáñez. Por ello, según el periodista Gustavo Peralta, el atacante de Alianza Lima se acercó a los futbolistas nacionales para no quedarse con las ganas de decirle unas últimas palabras.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el mencionado comunicador dio a conocer que Paolo Guerrero bajó al vestuario del Estadio Nacional y se despidió uno por uno de los jugadores de la selección peruana. Es decir, el máximo goleador en la historia de la Blanquirroja le dijo adiós a todo el plantel de una forma sumamente triste, tras perder el invicto con Paraguay en Lima.

Paolo Guerrero estuvo en el Estadio Nacional.

¿Cuántos goles hizo Paolo Guerrero con Perú?

Recordemos que el 'Depredador' tiene 41 goles en 129 partidos oficiales con la selección peruana y tiene más goles que cualquier otro futbolista, incluyendo a grandes delanteros como Jefferson Farfán, Teófilo Cubillas, Claudio Pizarro y Teodoro 'Lolo' Fernández. Por ello, su retiro del combinado patrio significa un durísimo golpe y sobre todo porque en la actualidad no ha aparecido un delantero como él en nuestro país.

Esto último lo realzó el periodista Giancarlo Granda, quien lamentó el retiro del ídolo incaico. "Empiecen a pedirle perdón a Paolo Guerrero. Vamos a empezar a extrañarlo porque en los próximos años no va a salir ningún delantero como él. Empiecen a pedirle perdón a Guerrero porque jamás van a poder ver a un delantero como él en los próximos 20 años", precisó.