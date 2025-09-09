Gustavo Alfaro fue contundente sobre Perú tras derrota ante Paraguay: "Por dignidad..."

La selección peruana culminó de la peor manera posible las Eliminatorias 2026, perdiendo 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional para quedar en el penúltimo lugar de la tabla con 12 puntos. Tras la dura caída, el DT de la visita, Gustavo Alfaro, sorprendió al referirse de forma contundente sobre la Bicolor.

Después del pitido final, el entrenador argentino de la 'Albirroja' aseguró que imaginó el partido como se dio, ya que sabía perfectamente que Perú iba a tener una propuesta ofensiva para terminar el proceso clasificatorio de manera digna ante sus hinchas. Además, resaltó que la Blanquirroja buscaría el triunfo con el objetivo de poner una piedra para reconstruir el futuro del equipo.

"Era el partido que pensábamos, más que nada por la propuesta de Perú. Más allá de haber quedado al margen después de la derrota ante Uruguay, sabíamos que una cuestión de orgullo y por dignidad, ante su gente iban a querer tener un cierre de Eliminatorias a la altura de las circunstancias y tal vez poner una piedra fundacional de lo que puede ser la reconstrucción de la Selección Peruana en adelante. En ese sentido, tratamos de buscar el partido por donde entendíamos que lo teníamos que buscar" , declaró en conferencia de prensa.

Video: Movistar Deportes

Gustavo Alfaro reveló lo que tuvo que hacer para evitar perder ante Perú

En esa misma línea, el estratega de 63 años reveló la estrategia que utilizó para dejar con las manos vacías a la Bicolor, utilizando a un jugador que mandara balones aéreos a la espalda de Renato Tapia y atacando el lugar donde se gestaba el juego peruano, contrarrestando a jugadores claves como Sergio Peña, Yoshimar Yotún y Luis Ramos.

"Si teníamos la capacidad de que haya un jugador que pone el pie arriba de la pelota a espaldas de Tapia, nosotros tenemos la chance de ganar porque después íbamos a llegar por las bandas, podíamos meter la pelota dentro del área y llegaríamos con gente a definir. Creo que en definitiva terminó pasando. El partido se dio sabiendo que Perú tiene un punta como Ramos que no podíamos dejarlo dar vuelta y que la generación de juego que tiene Peña en la pausa con Yotún pueda generar peligro. Había que atacar el centro neurálgico de gestación de juego de Perú para que de esa forma no pueda hacer pie y tenga que forzar a arriesgar para nosotros poder contragolpear", agregó.

Perú perdió por primera vez con Paraguay en Lima por Elimiantorias

Es preciso señalar que Gustavo Alfaro logró un hito histórico, pues logró que Paraguay logre ganar por primera vez un partido a la selección peruana en condición de visitante en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas en su novena oportunidad. Anteriormente había perdido en seis ocasiones y empatado en otras dos.

La selección peruana perdió por primera vez ante Paraguay en Lima por Eliminatorias. Foto: AFP