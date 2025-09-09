'Chorri' Palacios descartó a Manuel Barreto como DT de Perú con fuerte mensaje: "No es..."

La selección peruana no logró la clasificación al Mundial 2026 en la última fecha doble de las Eliminatorias cuando visitó a su similar de Uruguay en Montevideo. Tras esta caída, se conoció que el entrenador Óscar Ibáñez no continuará en el cargo luego del cierre frente a Paraguay.

En ese contexto, los nombres de los posibles reemplazos para que se ponga el buzo de la Blanquirroja comenzaron a sonar, entre ellos el de Manuel Barreto como técnico interino como posible opción. Un rumor que generó diversas reacciones en los hinchas y algunas figuras del deporte como Roberto ‘Chorri’ Palacios.

¿Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre Manuel Barreto?

“A (Manuel) Barreto lo ponen en un cargo… no es técnico, no podemos inventar, no podemos darle la dirección técnica de nuestra selección peruana a una persona que no tiene la experiencia, que no tiene tampoco los pergaminos para poder llevarnos… así sean amistosos, porque para selección partido amistoso no existe, todo partido de selección tienes que ganarlo”, dijo Roberto Palacios en el podcast ‘Chorrigolazos’ de ‘Conseñal tv’ vía YouTube.

El ídolo de Sporting Cristal y figura histórica de la selección peruana sostiene que Manuel Barreto no ha demostrado resultados en su etapa como entrenador, por ello, no lo elegiría como el nuevo técnico de la Bicolor.

“Si a mí me dicen si puedo dirigir la selección, digo que no, puedo ir como asistente sí, porque puedo dar consejos en los trabajos, pero como técnico es un reto muy grande y, además, porque no tengo los pergaminos para agarrar a la selección”, agregó.