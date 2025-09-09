Rebagliati reveló quién será el nuevo DT de Perú tras la eliminación: "Tiene la confianza"

La selección peruana quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026, al quedarse sin opciones de alcanzar el repechaje. Tras este duro desenlace, la atención se centra en definir quién asumirá como nuevo DT de la 'Bicolor', una vez concluido el proceso de Óscar Ibáñez. En ese contexto, Diego Rebagliati se pronunció y reveló quién sería el elegido para tomar las riendas del combinado nacional.

Y es que, pese a que Óscar Ibáñez había asegurado que se mantendría al mando para los amistosos de octubre y noviembre, se conoció que su continuidad aún no está definida. Esto abre la posibilidad de que el DT deje de estar al frente del equipo, dando paso a un nuevo proceso en la selección peruana.

Diego Rebagliati reveló quién reemplazará a Óscar Ibáñez

En la última emisión del programa 'Al Ángulo', el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, se refirió sobre las opciones que tendría Ibáñez de seguir como técnico y dejó en claro que su proceso se terminará luego del partido ante Paraguay, ya que no es del agrado de Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

No obstante, lo más llamativo fue que Rebagliati destapó que Ferrari ya tendría definido a su reemplazo para encabezar el combinado nacional de cara a los amistoso de octubre y noviembre.

Video: Movistar Deportes

"Jean Ferrari va a empezar a tomar decisiones a partir de mañana y en su plan no está Óscar Ibáñez incluido. Por lo tanto, el proceso de búsqueda va a tomar un tiempo. En ese camino, Manuel Barreto tiene la confianza de Ferrari y tiene todo el sentido que sea así (el DT en los amistosos)", señaló.

Cabe señalar que, en caso se concrete esta operación, Manuel Barreto asumirá el mando de forma interina, tal como lo hizo Ibáñez en su momento. Esto le permitirá a Jean Ferrari tomarse el tiempo necesario para poder decidir el DT que encabezará el proceso para la Copa del Mundo 2030.

Trayectoria de Manuel Barreto como entrenador

Manuel Barreto es actualmente director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y cuenta con una amplia trayectoria como entrenador en el fútbol peruano. Ha estado al mando de Sporting Cristal (primer equipo y reserva), Deportivo Coopsol en Liga 2 e incluso Universitario de Deportes.

Durante su carrera, Barreto dirigió 18 encuentros con Sporting Cristal, 11 con Coopsol y fue técnico interino en Universitario en tres partidos. Cabe destacar que este 2025 asumió el equipo tras la salida de Fabián Bustos y colaboró con Piero Alva, dirigiendo al conjunto crema en compromisos importantes ante Deportivo Binacional en Juliaca y Barcelona SC en Ecuador.