¡Sorpresa! C. Zambrano viajó a Arabia Saudita para firmar millonario contrato con Al-Taawon

La fecha FIFA en Sudamérica terminó y con ella las Eliminatorias Conmebol a la Copa del Mundo 2026, dejando como clasificadas a las selecciones de Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil, Paraguay, y a Bolivia en zona de repechaje. Tras ello, ahora Zambrano sorprendió a todos los hinchas debido a que dejó nuestro continente para viajar a Arabia Saudita y firmar por Al-Taawon.

Así como lees, el talentoso jugador dio un golpe en el mercado de transferencias al tomar vuelo rumbo a Asia para volverse fichaje del equipo que actualmente juega en la Saudí Pro League, donde también están estrellas como Cristiano Ronaldo en el Al Nassr con Karim Benzema en Al-Ittihad Jeddah. Sin embargo, todos los hinchas de Alianza Lima deben sentirse calmados por una firme y contundente razón.

Y es que el periodista César Luis Merlo reveló esta información mediante sus redes sociales, pero no se trata precisamente del defensor Carlos Zambrano como muchos deben estar pensando. Sino de un talentoso delantero ecuatoriano de 21 años que hasta hace poco se encontraba jugando para el Aucas de la Liga Pro, Primera División de Ecuador.

Zambrano de Ecuador firmó por club de Arabia.

"Cristopher Zambrano ya viaja rumbo a Arabia para firmar con el Al-Taawon. Se marcha de Aucas a préstamo por un año con cargo de 200.000 dólares y una opción de 1.2 millones de dólares por el 80%, tal como se anticipara. Con su agente David Centeno", precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida de Twitter.

¿Cuál es el valor de Christopher Zambrano?

Christopher Zambrano tiene actualmente un valor de 350 mil euros en el mercado de transferencias y es la mejor cotización que ha obtenido a lo largo de su corta carrera profesional, misma que comenzó en el 2023. Su anterior y único precio, según el conocido portal Transfermarkt, fue de 300 mil euros.