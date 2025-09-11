- Hoy:
FIFA cambió puntos de Bolivia en la tabla tras finalizar las Eliminatorias ¿Ayudó a Venezuela?
Hinchas conocieron una importante noticia sobre la selección boliviana tras culminar la última fecha doble de las Eliminatorias sudamericanas 2026. ¿Qué pasó?
Se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y dejó a la selección boliviana a un paso de llegar al Mundial tras quedarse con el repechaje, objetivo que Venezuela también luchó hasta el último, pero no pudo conseguirlo al caer en casa contra Colombia. En medio de esta situación, los hinchas conocieron una inesperada noticia por parte de la FIFA.
Cabe mencionar que la ‘Vinotinto’ llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo, pues un triunfo le aseguraba el séptimo lugar de la tabla de posiciones y repesca; sin embargo, fueron derrotados y la ‘Verde’ aprovechó su oportunidad y los superó en puntaje tras vencer a Brasil en El Alto.
¿Qué noticia sobre la FIFA conocieron los hinchas?
Luego de la última fecha, el ranking FIFA fue actualizado recientemente y los puntos cambiaron en Bolivia y Venezuela con respecto a junio donde se disputaron las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias. Antes de la fecha 17, el conjunto del altiplano se ubicaba en el puesto 78 con 1316 de puntaje. Luego de su reciente triunfo sobre Brasil, se mantiene en la misma ubicación pero con una puntuación de 1332.
En tanto, la ‘Vinotinto’ cayó en posiciones, pues de estar 45 con 1477 puntos, cerró en la ubicación 49 con 1465 de puntaje. Estos números movieron la tabla de selecciones del ranking FIFA, ilusionando a los hinchas de la ‘Verde’ con su mejoría a nivel futbolístico.
Pese a estos movimientos en cuanto a las ubicaciones, la tabla de la clasificación de la Conmebol al Mundial 2026 se mantiene con la selección boliviana en zona de repechaje, seguido por Venezuela, Perú y Chile, estos dos últimos ya eliminados en la jornada anterior.
La ubicación de Bolivia en el reciente ranking FIFA
Ranking FIFA tras la fecha doble de septiembre de Eliminatorias | Fuente: Cambio de Juego
Así marcha las posiciones de las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA
|PUESTO
|PAÍS
|PUNTOS
|3.
|Argentina
|1870
|6.
|Brasil
|1762
|13.
|Colombia
|1692
|15.
|Uruguay
|1674
|24.
|Ecuador
|1588
|37.
|Paraguay
|1501
|48.
|Perú
|1469
|49.
|Venezuela
|1465
|57.
|Chile
|1442
|77.
|Bolivia
|1332
¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?
Tendrá a seis países en la lucha por los dos últimos boletos al Mundial 2026. Se dividirán en dos llaves de tres equipos, los cuales están distribuidos en base al Ranking FIFA. Esta clasificación puede variar de acuerdo a cómo se cierren los encuentros oficiales.
