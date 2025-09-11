Paolo Guerrero criticó su rendimiento y ahora habló sobre Hernán Barcos: "Para mí es un..."

Uno de los futbolistas que se ha metido en la historia de Alianza Lima es Hernán Barcos, quien por ahora tiene un bicampeonato de la Liga 1 y es su máximo goleador extranjero de todos los tiempos. En ese sentido, el 'Pirata' recibió un firme comentario por parte de un reconocido personaje que hace un año fue criticado por Paolo Guerrero, otro referente e ídolo de la institución blanquiazul. ¿Qué pasó?

Resulta que, a través del programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, el conductor Jesús Alzamora se refirió a una conversación que tuvo con el delantero argentino sobre por qué a los íntimos les está yendo mejor a nivel internacional esta temporada, ya que de momento marchan lejos del primer puesto del Torneo Clausura. Además, dio una firme opinión sobre el nacido en Córdoba.

Según el escritor, Hernán Barcos le contó que Alianza Lima está teniendo un mejor rendimiento en la Copa Sudamericana porque a veces a los futbolistas les motiva más el hecho de jugar un campeonato continental que la misma Liga 1. Sin embargo, eso no fue todo, sino que el conocido personaje agregó lo siguiente sobre el 'Pirata': "Barcos es un futbolista diferente. Tiene un perfil completamente distinto. Para mí, es un tipo ejemplar en el fútbol peruano".

De esta forma, Jesús Alzamora se deshizo en halagos hacia el delantero argentino y reveló por qué los blanquiazules están en cuartos de final a nivel internacional y en el ámbito local están sufriendo para alcanzar a Universitario en la cima del Torneo Clausura. Eso sí, aún faltan varias jornadas y los de La Victoria mantienen la firme ilusión de salir campeones en ambos frentes.

Paolo Guerrero criticó a Jesús Alzamora

El año pasado, cuando Paolo Guerrero todavía no firmaba por Alianza Lima, Jesús Alzamora disputó una 'pichanga' con amigos y otros jugadores que se encontraban de vacaciones. En ella el conductor conversó con el 'Depredador' y le preguntó sobre cómo vio su rendimiento dentro del terreno de juego, a lo que el máximo goleador de la selección peruana respondió sin filtro, pero en todo amigable.

"¿Tu rendimiento? Pa' atrás. Eres defensa y metí dos goles. Del 1 al 10, siendo honesto y buen amigo tuyo, un 3", precisó el atacante nacional entre risas junto a su amigo. Para los curiosos, el partido se lo llevó el equipo de Jesús Alzamora y por eso el ex Bayern Múnich tuvo que acudir días después a su programa en YouTube.