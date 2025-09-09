Álvaro Barco reveló el jugador que puede dejar Universitario y sorprende a hinchas: "Venta..."

Universitario de Deportes se alista para la reanudación del Torneo Clausura 2025 donde podrá contar nuevamente con sus seleccionados nacionales como César Inga, quien fue llamado para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Bajo ese escenario, el director deportivo de la institución merengue, Álvaro Barco, se refirió al futuro del joven futbolista.

Álvaro Barco señaló qué jugador podría dejar Universitario

En una entrevista con el programa de YouTube, 'Pase Filtrado', la autoridad del club estudiantil llenó de elogios al exlateral de ADT de Tarma, asimismo, señaló que es un jugador con mucha proyección, ya que debido a su gran nivel, tranquilamente podría dejar Ate y fichar por otro elenco del extranjero.

César Inga es titular en el esquema de Jorge Fossati/Foto: LÍBERO

"César Inga fue un acierto absoluto del club. Es un jugador de selección, exportable y que no tiene techo. En cualquier momento llegará una posibilidad de venta. Tenemos que valorar tanto el equipo, como la oferta económica. No es vender por vender", manifestó el directivo del conjunto crema.

En esa misma línea, Álvaro Barco se pronunció sobre el futuro de algunos integrantes del equipo, y no dudó en manifestar que un gran porcentaje ya aseguró su continuidad para el próximo año.

"El 80% del plantel actual ya está renovado (contractualmente). Pero si hay un pequeño margen de futbolistas que se podrían renovar (salidas llegadas)", agregó.

César Inga y su presente en Universitario de Deportes

César Inga se ganó el puesto como titular en el once del DT uruguayo Jorge Fossati. Según sus números, el también carrilero lleva disputados 27 encuentros oficiales con camiseta crema, de los cuales registra 1 anotación, y un aproximado de 2078 minutos.