Periodista chileno dio rotundo comentario sobre Guerrero y Barcos en Alianza Lima: "La 'U' lo..."

U de Chile será el próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo liderado por el técnico argentino Néstor Gorosito llegará golpeado luego de caer 4-3 ante Deportivo Garcilaso. En tanto, los 'Azules' con la moral a tope tras golear 3-0 a Colo Colo en el Superclásico chileno.

Periodista chileno dejó firme comentario sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Bajo ese escenario, a pocos días de lo que será esta emocionante contienda futbolística, desde Chile, el comunicador de Red Gol, Cristián Fajardo sorprendió a los hinchas al elogiar a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de las principales figuras en la ofensiva del cuadro victoriano esta temporada.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son referentes en el ataque de Alianza Lima/Composición: GLR

En sus declaraciones, el hombre de prensa recordó el paso del 'Pirata' en Liga de Quito cuando el elenco ecuatoriano enfrentó al 'Romántico Viajero' en aquella recordada final de la Conmebol Sudamericana 2011. A lo que no dudó en resaltar la capacidad del argentino, además del 'Depredador' y todo el plantel del conjunto íntimo.

"Se conoce del gran nivel que está mostrando Alianza Lima por jugadores como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, que la 'U' lo enfrentó en el 2011 cuando fue campeón de la Copa Sudamericana, él estaba en la final que jugó la U de Chile ante Liga Deportiva Universitaria (LDU)", sostuvo, a través de una entrevista con el canal de YouTube, del periodista José Varela.

Números de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima este 2025

Vale mencionar que, esta temporada, Hernán Barcos, máximo delantero extranjero de la escuadra blanquiazul registra 36 partidos oficiales con Alianza Lima a nivel local e internacional. Además, 13 anotaciones y 5 asistencias de gol.

Mientras tanto, el experimentado delantero peruano, Paolo Guerrero, viene participando de un total de 27 encuentros con camiseta del club íntimo entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asimismo, 10 dianas y un aproximado de 1,491 minutos.