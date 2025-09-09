Hinchas venezolanos dejan fuertes calificativos a la selección de Venezuela tras quedar sin Mundial: "Estos..."

La selección de Venezuela se quedó sin posibilidades de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de caer 6-3 ante el equipo de Colombia y recibir la noticia desfavorable de que Bolivia derrotó 1-0 a Brasil en casa. Esto provocó que los aficionados salieran a criticar a los jugadores y al cuerpo técnico.

Venezolanos arremeten contra su selección por quedar sin Mundial 2026

Después de la fatídica noche en la que Venezuela no logró ganar el partido como local contra Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, los aficionados salieron a criticar a los jugadores y al entrenador Fernando Batista por no cumplir el gran sueño venezolano.

"No están preparados mentalmente para partidos como estos. Hay talento, pero falta madurez deportiva. Una lástima", se puede leer en uno de los comentarios que abundan en la red social X (anteriormente Twitter).

Hinchas de Venezuela dejan fuertes calificativos a su selección tras quedar sin Mundial 2026

"Increíble, no esperaba nada de ustedes, y aún así hacen su peor trabajo", "Nuestro deporte es el béisbol" y "Siempre decepcionando ustedes", fueron otros mensajes que se leen.

Estos calificativos son solo algunos de los sentimientos que experimentan los venezolanos al no lograr el cupo que los llevaría al repechaje para luego acceder al Mundial que se organiza en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Cabe destacar que con el 6-3 en contra y con el 1-0 a favor de Bolivia ante Brasil, la selección de Venezuela quedó en el octavo lugar con 18 puntos, detrás del combinado boliviano que alcanzó el repechaje ocupando el séptimo puesto con 20 puntos.

Si los venezolanos lograban vencer o empatar, su clasificación era un hecho, pero esto no sucedió y ahora tendrán que esperar 4 años más para ver a su país en el Mundial por primera vez en su historia.