¿Quién es Luis Suárez, el '9' colombiano que anotó un póker y dejó a Venezuela sin Mundial?

Todo estaba hecho para que Venezuela acceda por primera vez al repechaje, pero Colombia tenía otros planes y goleó 6-3 para dejar fuera a los dirigidos por Fernando Batista del Mundial 2026. El combinado cafetero fue el verdugo de la 'Vinotinto' en su sueño de jugar su primera justa orbital, pero el que se llevó todas las miradas fue Luis Javier Suárez.

El delantero colombiano fue la figura de la cancha al convertir cuatro goles de gran factura, uno en el primer tiempo (42') y los otros tres en una parte complementaria en la que se destapó (50', 59' y 67') para marcar sus primeros tantos en el presente proceso clasificatorio. Conoce más sobre el jugador que le quitó a los 'Llaneros' el sueño mundialista.

Video: Movistar Deportes

¿Quién es Luis Suárez, el delantero colombiano que dejó a Venezuela sin Mundial 2026?

Luis Javier Suárez Charris es un futbolista de 27 años nacido en la ciudad de Santa Marta y que cuenta también con nacionalidad española. Actualmente es uno de los atacantes del Sporting Lisboa de Portugal, donde no goza de mucha continuidad y solo ha anotado dos tantos en 373 minutos en cuatro partidos.

Luis Javier Suárez es el actual delantero de Sporting Lisboa de Portugal, pero cuenta con pocas opciones de jugar. Foto: Transfermarkt - Imago

Su primera convocatoria a Colombia fue en 2020, bajo las órdenes de Carlos Queiroz, debutando ante Ecuador en el camino rumbo a Catar 2022. Solo ha disputado seis compromisos con el conjunto tricolor y recién fue convocado por Néstor Lorenzo para las últimas cuatro jornadas de las Eliminatorias 2026.

Justo en la última fecha tuvo su noche soñada pues fue titular y ante un Estadio Monumental de Maturín lleno de hinchas locales, no defraudó la confianza del estratega argentino al convertir un póker de goles, con los que se comienza a ganar un lugar en la lucha de los delanteros que irán a la Copa del Mundo.

Video: Movistar Deportes

Luis Javier Suárez: equipos

Luis Javier Suárez debutó en su país, más precisamente en el Itagüí Leones en 2015, pero rápidamente hizo sus maletas y emigró a Europa, donde desarrolló gran parte de su carrera, pasando por equipos importantes como Real Zaragoza y Granada de España, así como Olympique Marsella de Francia, antes de recalar en Sporting Lisboa.