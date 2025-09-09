Prensa chilena advierte al mundo sobre el 'Pacto de Lima' en el Venezuela vs Colombia: "Maniobra"

No falta mucho para ver el partidazo entre Venezuela vs Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol 2026. La escuadra 'Vinotinta' tiene la posibilidad de lograr su acceso al repechaje del Mundial, por lo que la prensa chilena hace un alto para advertir a todos sobre el recordado 'Pacto de Lima', ¿Qué pasó?

Como se conoce, el plantel liderado por Fernando Batista depende de sí mismo para sostener el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Y es que ese puesto le da cupo al repechaje del Mundial 2026, por lo que podría concretarse su clasificación a una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Chile advierte del 'Pacto de Lima' previo al Venezuela vs Colombia

En medio de esta coyuntura, el medio chileno de TNT Sports ha sacado a la luz el recordado hecho polémico denominado "El Pacto de Lima", en el que se intuye que Colombia y Perú se pusieron de acuerdo sobre el final del encuentro para que la ambas salgan beneficiados en el choque decisivo de las Eliminatorias a Rusia 2018.

En aquella oportunidad, Chile necesitaba de una derrota de Perú ante Colombia, mientras que la Bicolor con esta paridad aseguró su pase al repechaje. Ahora, la prensa chilena advierte a todos al saber que Venezuela y los 'cafeteros' afrontarán uno de los duelos que cierran las Eliminatorias 2026, sabiendo que una victoria o empate dejaría afuera a Bolivia.

"¿Se repite? El fantasma del pacto de Lima ronda en el próximo partido de Colombia. Los cafetaleros, que dejaron afuera a Chile con aquella recordada maniobra en el encuentro ante Perú, se enfrentan a una Venezuela necesitada de puntos", expresó el medio TNT Sports Chile.

¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para jugar el repechaje del Mundial 2026?

En el caso de Venezuela, depende de sí mismo para acceder al repechaje del Mundial 2026. Solo le basta un triunfo para no peligrar su presencia a esta instancia. Sin embargo, en caso de un empate o una derrota, no debe esperar que Bolivia derrote a Brasil en El Alto.

Del mismo modo, 'La Verde' está obligada a sumar tres puntos a como de lugar sobre los 4150 m.s.n.m. No hay otro marcador que le valga para soñar con el repechaje. De darse un triunfo de Bolivia, solo quedaría aguardar un empate o derrota de Venezuela a manos de Colombia.