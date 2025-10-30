¿Firmó por la 'U'? Fracasó en Barcelona de España y ahora quiere brillar en el Monumental

¡Atención! Futbolista que fracasó hace poco en el FC Barcelona de España ahora ha vuelto a Sudamérica y sueña con brillar en Ate para deleitar a todos los hinchas dentro del Estadio Monumental. Los aficionados de Universitario de Deportes ya lo conocen muy bien y dentro de poco lo tendrán en su recinto deportivo. A continuación te contamos quién es la estrella internacional que llegará al Perú.

La 'U' llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, generando emoción entre sus seguidores, pero perdió con Palmeiras en dicha instancia con un marcador global de 4-0 en contra. Ahora, el popular 'Verdao' acaba de clasificar a la gran final del torneo más importante de la Conmebol tras derrotar 4-3 a Liga de Quito en el resultado general, por lo que se ganó su boleto a Lima, Perú. Esto debido a que en nuestra capital se llevará a cabo el duelo por el título internacional.

En ese sentido, Vitor Roque, futbolista del cuadro brasileño que hace poco estuvo en el FC Barcelona, estará presente en el Estadio Monumental de Ate, donde Universitario de Deportes juega de local. Por ello, el delantero buscará brillar en este escenario para derrotar a Flamengo y llevarse la cuarta estrella de Palmeiras a lo largo de su historia. Vale precisar que los cremas fueron el único equipo de todo el torneo en aguantarle el cero al elenco de Abel Ferreira en toda la competición, ya que igualaron sin goles en el Allianz Parque.

Vitor Roque se encuentra jugando en Palmeiras.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, mismo que en un momento estuvo en duda debido a la inestabilidad política del Perú. Sin embargo, hace poco la Conmebol confirmó que el encuentro internacional sí se llevará a cabo en la capital peruana. Por ello, muchos hinchas de los cuatro elencos semifinalistas se adelantaron comprando boletos, aunque al final solo clasificaron dos clubes.

Vale precisar que esta será la quinta final entre cuadros brasileños en los últimos siete años del campeonato continental, lo que habla claramente de una supremacía. En las otras dos restante hubo por lo menos un elenco de Brasil, los otros de Argentina, y fue cuando Flamengo derrotó 2-1 a River Plate en el 2019 y el triunfo 2-1 de Fluminense sobre Boca Juniors en el 2023.