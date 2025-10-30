- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lanús vs U de Chile
- Palmeiras vs LDU
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Universitario tendrá director técnico de Colombia en su próximo partido por el Clausura
¡Confirmado! El director técnico de Universitario de Deportes para lo que resta del Torneo Clausura 2025 será un hombre de nacionalidad colombiana.
Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 2025, pero todavía no acaba la temporada en el fútbol peruano y aún quedan partidos. En ese sentido, te contamos que la 'U' contará con un director técnico oriundo de Colombia para los encuentros restantes del Torneo Clausura 2025, con el objetivo de cumplir con las metas trazadas a inicios de año. ¿De quién se trata?
PUEDES VER: Manco desató la polémica tras asegurar que en Universitario reconocen la "grandeza" de Alianza
Como se mencionó, la campaña sigue su curso pese a que los dirigidos por Jorge Fossati alzaron el trofeo de la Primera División del Perú. Todavía existen otras competiciones importantes como la Liga 3, Liga 2, Torneo Juvenil Sub-18 y Liga Femenina 2025 en nuestro país. Precisamente al equipo femenil es al cual nos referimos, ya que se encuentra en las semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Sporting Cristal en Campo Mar por el duelo de vuelta.
Para este partido ante los celestes, y si clasifican a la gran final, Universitario de Deportes contará con un director técnico de Colombia. Nos referimos a Andrés Usme, entrenador 'cafetero' que ha estado toda la temporada actual en el banquillo merengue y no ha dado el rendimiento esperado. Pese a que se mantiene en los primeros puestos del campeonato, no pudo alzar el Torneo Apertura e incluso lo perdió 2-0 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.
Andrés Usme está desde inicios de temporada en Universitario.
Ahora, la 'U' está obligada a ganar el Torneo Clausura para así forzar los playoffs de la Liga Femenina 2025. En la otra semifinal marcha Alianza Lima casi clasificado al partido por el título, ya que venció 2-0 a Mannucci en Trujillo y cerrará la serie en Matute. Si las blanquiazules se hacen también con el segundo certamen de la campaña se alzarán con el título de la Primera División del Perú por segundo año consecutivo, es decir que serán bicampeonas.
Hermana de Andrés Usme juega en Universitario
Catalina Usme en Universitario.
Así como lees, Catalina Usme, una de los futbolistas más conocidas del continente, se convirtió en fichaje estrella de Universitario de Deportes esta temporada con el objetivo de salir campeones. La colombiana llegó a Ate de forma inesperada y esta negociación se facilitó gracias a que su hermano se encuentra como director técnico de las merengues.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50