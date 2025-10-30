Universitario tendrá director técnico de Colombia en su próximo partido por el Clausura

Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 2025, pero todavía no acaba la temporada en el fútbol peruano y aún quedan partidos. En ese sentido, te contamos que la 'U' contará con un director técnico oriundo de Colombia para los encuentros restantes del Torneo Clausura 2025, con el objetivo de cumplir con las metas trazadas a inicios de año. ¿De quién se trata?

Como se mencionó, la campaña sigue su curso pese a que los dirigidos por Jorge Fossati alzaron el trofeo de la Primera División del Perú. Todavía existen otras competiciones importantes como la Liga 3, Liga 2, Torneo Juvenil Sub-18 y Liga Femenina 2025 en nuestro país. Precisamente al equipo femenil es al cual nos referimos, ya que se encuentra en las semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Sporting Cristal en Campo Mar por el duelo de vuelta.

Para este partido ante los celestes, y si clasifican a la gran final, Universitario de Deportes contará con un director técnico de Colombia. Nos referimos a Andrés Usme, entrenador 'cafetero' que ha estado toda la temporada actual en el banquillo merengue y no ha dado el rendimiento esperado. Pese a que se mantiene en los primeros puestos del campeonato, no pudo alzar el Torneo Apertura e incluso lo perdió 2-0 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Andrés Usme está desde inicios de temporada en Universitario.

Ahora, la 'U' está obligada a ganar el Torneo Clausura para así forzar los playoffs de la Liga Femenina 2025. En la otra semifinal marcha Alianza Lima casi clasificado al partido por el título, ya que venció 2-0 a Mannucci en Trujillo y cerrará la serie en Matute. Si las blanquiazules se hacen también con el segundo certamen de la campaña se alzarán con el título de la Primera División del Perú por segundo año consecutivo, es decir que serán bicampeonas.

Hermana de Andrés Usme juega en Universitario

Catalina Usme en Universitario.

Así como lees, Catalina Usme, una de los futbolistas más conocidas del continente, se convirtió en fichaje estrella de Universitario de Deportes esta temporada con el objetivo de salir campeones. La colombiana llegó a Ate de forma inesperada y esta negociación se facilitó gracias a que su hermano se encuentra como director técnico de las merengues.