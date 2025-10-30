Alianza Lima busca traer a Lionel Messi: la estrategia definitiva para tenerlo en Matute

Comenzaron los preparativos para la próxima temporada en Matute. Alianza Lima sabe que tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 y luchar por hacer historia en la Copa Libertadores, por lo que viene analizando posibles fichajes. En ese sentido, recientemente se pudo conocer que los blanquiazules tienen en mente traer a Lionel Messi y ya se filtró la estrategia definitiva para tenerlo el 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva.

Así como lees, no se trata de ninguna locura. 'La Pulga' tiene contrato hasta el 2028 en Estados Unidos, ya que recientemente renovó con Inter Miami, por lo que muchos clubes desistieron de la intención de contratarlo. Bajo lo anterior mencionado, en L1 MAX, la conocida periodista Ana Lucía Rodríguez sorprendió brindando información sumamente interesante, ya que los íntimos quieren tener al club de Florida para su Noche Blanquiazul 2026, que como siempre se realizará en La Victoria.

"Está la gran posibilidad de que Alianza Lima juegue en su partido de presentación contra el Inter Miami", precisó la mencionada comunicadora. De esta forma, es probable que el cuadro de la Florida viaje hasta Perú con todas sus figuras, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y el mismísimo Lionel Messi, para deleitar a todos los hinchas de Alianza Lima en Matute. Evidentemente esto sería durante los primeros meses del próximo año.

Recordemos que a inicios del 2025 Universitario de Deportes enfrentó al Inter Miami en un partido amistoso de pretemporada, el cual fue parte de una gira por Sudamérica por parte del cuadro norteamericano. En aquel cotejo ambos clubes salieron al césped del Estadio Monumental con sus máximos referentes y el compromiso culminó igualado 0-0, aunque luego en penales el cuadro rosado terminó llevándose la victoria.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

De momento, Alianza Lima únicamente ha renovado contratos y todavía no anuncia fichajes. Quienes se quedarán en Matute son Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Fernando Gaibor, aunque hay negociaciones con Hernán Barcos. Asimismo, también existen rumores como Federico Girotti, Luis Advíncula, Juan Lucumí, ente otros.