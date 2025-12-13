0
Alianza Lima es bicampeón de la Liga Femenina

Prensa inglesa dejó sorpresiva opinión sobre Oliver Sonne tras derrota de Burnley: "Fue demasiado..."

The Guardian se pronunció luego de la dura derrota de Burnley ante Fulham por la fecha 16 de la Premier League y dejaron un un firme análisis sobre Oliver Sonne.

Solange Banchon
Medio inglés y su firme comentario sobre Oliver Sonne pese a gol con Burnley
Medio inglés y su firme comentario sobre Oliver Sonne pese a gol con Burnley | Burnley/Composición: Líbero
Con gol de Oliver Sonne, Burnley cayó 3-2 ante Fulham por la fecha 16 de la Premier League 2025-26. Los 'Clarets' atraviesan un duro presente ya que van en zona de descenso y en adelante tendrán la obligación de no seguir cediendo puntos. Tras el pitazo final, la prensa inglesa lanzó una categórica opinión sobre el lateral peruano.

Alavés recibirá a Real Madrid por la fecha 16 de LaLiga EA Sports

Prensa inglesa analizó a Oliver Sonne tras derrota ante Fulham

Cabe recordar que el 'Vikingo' se lució con un golazo en su regreso al equipo tras casi 2 meses y medio. En esa línea, The Guardian hizo hincapié de que el elenco visitante tuvo suerte en mantener su marcador a favor, pese al tanto del jugador de la 'Bicolor'.

De igual manera, resaltaron que el también interior derecho estuvo era iluminado a la hora de anotar para los 'Clarets', después de recibir una gran asistencia de Quilindschy Hartman, en el desenlace del encuentro.

"A falta de cinco minutos para el final, Bassey no pudo evitar que el centro de Hartman llegara hasta Sonne, quien pudo marcar con el lateral del pie su primer gol contra el Burnley, pero fue demasiado tarde para el equipo local, ya que los abucheos recibieron el pitido final", precisaron.

Medio inglés dio firme puntaje a Oliver Sonne tras derrota de Burnley

Por su parte, Burnley Express también siguió muy de cerca la participación del futbolista de 25 años frente a Fulham, y calificaron su rendimiento con 6/10. Según el prestigioso medio, el ex Silkeborg de Dinamarca fue clave para que el equipo de Scott Parker tuviera cierto respiro en el último tramo del partido.

"Para Tuanzebe, el 77 le dio a los Clarets un salvavidas en el final con un final tranquilo en su primera aparición liguera desde agosto. Y lo aceptó bien", señalaron.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

