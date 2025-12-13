Hace unos días había sido tendencia con Copenhague en la UEFA Champions League, tras vencer a Villareal y sumar su primera victoria en el torneo. Marcos López fue vital y brindó una asistencia para terminar ganando 3-2 el partido. Nada se imaginaría que volvería a repetir el plato y sumaría una nueva asistencia, esta vez en la Copa de Dinamarca.

Copenhague venció por 2-0 al Esbjerg por la Copa de Dinamarca y clasificó a las semifinales del torneo. La asistencia de Marcos López llegó desde el tiro de esquina, con un zurdazo preciso para habilitar a su compañero Gabriel Pereira. El peruano pasa por un gran momento, el mismo que lo ha llevado a ser titular indiscutible.

Es bueno que Marcos López siga destacando en Europa. De hecho, es el único peruano que está disputando la UEFA Champions League esta temporada. De seguir así, no se descarta la idea de que pueda dar el salto a un equipo mucho más grande en Europa. Ya estar en el club más grande de Dinamarca es un gran paso.

La temporada de Marcos López

En la campaña 2025/26 el peruano fue de menos a más, pues de la banca pasó a ser titular. Está haciendo un gran trabajo defensivo, pero también aporta en ataque. En 28 partidos tiene 1 gol y 3 asistencias. Algo para destacar en este año es que Marcos López fue capitán de la Selección Peruana en los últimos amistosos, algo que tenía más que merecido por su compromiso con el equipo.

¿Marcos López cambiará de club?

Su vínculo con Copenhague es hasta mediados de la temporada 2029, así que ante una posible salida el futbolista tendría que ser comprado. Según Transfermarkt, Marcos López tiene un valor de 2,5 millones de euros. Está en el TOP de peruanos más valiosos en la actualidad. Dependerá de él dar el salto a una mejor liga. Aún tiene 26 años, solo tiene que seguir trabajando.