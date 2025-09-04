Lionel Messi anotó un golazo para el 1-0 de Argentina en su último partido oficial antes del Mundial

La selección argentina se adelantó en el marcador ante Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 gracias a su principal figura, Lionel Messi, quien en su último partido oficial en su país con la 'Albiceleste', aprovechó el pase de Julián Álvarez por derecha para en el área sombrear el balón al arquero Rafael Romo y mandar el balón a las redes a los 38 minutos para alegría de las cuatro tribunas del Estadio Monumental de Buenos Aires.

Video: Movistar Deportes

