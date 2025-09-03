¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

No te pierdas el canal de transmisión para el partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. El compromiso, con Lionel Messi, se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y desde las 18.30 horas de Perú (20.30 de Argentina).

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO?

Dependerá del país en el que te encuentres viviendo para definir cuál será el canal encargado de transmitir el partido por Eliminatorias Conmebol 2026. Sin embargo, aquí te dejamos una guía con la que no tendrás problemas para sintonizarlo desde cualquier parte del continente:

Argentina: Telefe y TyC Sports

Bolivia: TyC Sports

Brasil: Sport TV

Chile: ESPN y Disney Plus

Ecuador: El Canal del Fútbol

Colombia: Caracol y RCN

Paraguay: Popu TV

Perú: GOLPERU, Movistar Play

Uruguay: DirecTV, Cardinal TV, Montecable y AUF TV

México: Vix Premium

Estados Unidos: Fanatiz, futboTV, Telemundo Deportes y VIX

Lionel Messi jugará una vez más contra Venezuela.

¿Cómo ver ONLINE Argentina vs. Venezuela vía streaming?

Para sintonizar la transmisión del partido entre Argentina vs. Venezuela totalmente online, deberás contar con una suscripción a DGO en algunos países de Sudamérica y a Movistar Play en Perú. Asimismo, mediante Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante para que no te pierdas ningún detalle.

Argentina vs. Venezuela: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.

¿Cómo llegan Argentina y Venezuela?

Argentina ya se encuentra clasificada al Mundial 2026 y marcha incluso en la primera casilla de la tabla de posiciones, por lo que no tiene preocupación alguna y únicamente piensa en ganar como homenaje a Lionel Messi, ya que sería su último partido de Eliminatorias jugando en condición de local. Sin embargo, la situación cambia drásticamente si nos enfocamos en Venezuela.

La Vinotinto prácticamente está obligada a luchar por el repechaje continental, ya que se ubica en la séptima casilla y debe ganar por lo menos uno de sus dos partidos restantes para asegurar tal plaza. Luego de visitar a la Albiceleste, los llaneros cerrarán el proceso clasificatorio en casa ante su similar de Colombia.