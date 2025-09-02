Colombia vs. Bolivia: horario del partido por Eliminatorias sudamericanas 2026

Colombia vs. Bolivia se enfrentan este jueves 4 de setiembre, desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un partido que corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas las incidencias de este cotejo.

Colombia vs. Bolivia: hora del partido

Si los encuentros de las Eliminatorias sudamericanas 2026 te parecen atractivas y deseas sintonizar el partido entre Colombia vs. Bolivia, por la penúltima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 17:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026

Después de 10 meses de haber jugado en El Alto, las selecciones de Colombia vs. Bolivia se volverán a ver las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026, el elenco colombiano está a un triunfo de confirmar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, mientras que el conjunto boliviano solo aspira a llegar al repechaje.

Los 'Cafeteros', sextos con 22 puntos, han tenido un bajón considerable al mando de Néstor Lorenzo, pese a llegar ser finalista en la última edición de la Copa América. Por su parte, la 'Verde' ya no depende tanto de sí mismo para alcanzar el repechaje, ya que necesita que Venezuela no sume como local en esta penúltima fecha.

El partido más reciente entre Colombia y Bolivia se dio el 10 de octubre del año pasado, fecha en la que los altiplánicos hicieron respetar su localía y se quedaron con la victoria gracias al golazo de Miguel Terceros.