Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO: canal que transmite partido por Eliminatorias 2026

Colombia vs. Bolivia serán los protagonistas de un partido que promete estar al "rojo vivo" este jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 18:30 horas local (19:30 en territorio boliviano), por lo que te dejamos dónde ver la transmisión EN VIVO de este encuentro vital por la clasificación al Mundial de Norteamérica.

¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO?

Si no quieres perderte de ningún detalle del encuentro entre cafeteros y altiplánicos, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Caracol, RCN y Ditu en Colombia; Tigo Sports 1 y Tuves en Bolivia; y Movistar Eventos 1 en Perú. A continuación, te damos a conocer los otros canales donde se podrá ver el duelo en el resto de Latinoamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports 1, Tuves

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Panamá): Tigo Sports

Chile: Disney Plus, Chilevisión (en diferido viernes 5/09 02:30 horas de dicho país)

Colombia: Caracol, RCN, Ditu

Ecuador: El Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz (PPV)

Paraguay: HEI (en diferido a las 21:00 horas de dicho país)

Perú: Movistar Eventos 1 (canalas 1 y 701 HD de Movistar TV)

Uruguay: AUF TV, Antel TV, DSports

¿Cómo ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO vía streaming?

Todas las emociones del compromiso entre Colombia vs. Bolivia también se podrán disfrutar EN DIRECTO vía streaming a través de las aplicaciones Ditu por Caracol y RCN App, así como por los canales de Youtube de RCN y Caracol en todo el territorio colombiano.

El encuentro entre Colombia vs. Bolivia también será transmitido vía streaming. Foto: AFP

Colombia vs. Bolivia: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Dayro Moreno. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Gabriel Villamil, Ervin Vaca; Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia?

Colombia (6° con 22 puntos) comenzó a caerse futbolísticamente en sus últimos compromisos, pero por su buen comienzo en el proceso eliminatorio está a un paso de logar el ansiado cupo a la Copa del Mundo 2026 tras ocho años de ausencia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan lograr una victoria ante los altiplánicos para lograr su objetivo a falta de una jornada.

Bolivia (8° con 17 puntos) ha llegado con vida a la última fecha doble de Eliminatorias por segunda vez consecutiva, pero esta vez aún sueña con el pasaje directo a la justa mundialista. La 'Verde' ya no tiene margen de error ni tampoco depende de sí mismo para volver a la competición tras 32 años, por lo que está obligada a dar el batacazo y sacar un triunfo de tierras colombianas, cosa que solo hizo una vez en un amistoso jugado en 1994.