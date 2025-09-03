0

Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO: canal que transmite partido por Eliminatorias 2026

Conoce en qué canales ver la transmisión EN VIVO del partido entre Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Mauricio Ubillus
Colombia recibe a Bolivia con el objetivo de asegurar su clasificación al Mundial 2026.
Colombia recibe a Bolivia con el objetivo de asegurar su clasificación al Mundial 2026. | Composición Líbero
COMPARTIR

Colombia vs. Bolivia serán los protagonistas de un partido que promete estar al "rojo vivo" este jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 18:30 horas local (19:30 en territorio boliviano), por lo que te dejamos dónde ver la transmisión EN VIVO de este encuentro vital por la clasificación al Mundial de Norteamérica.

Argentina y Venezuela juegan este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026.

PUEDES VER: Argentina vs. Venezuela: horario del partido por Eliminatorias sudamericanas 2026

¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO?

Si no quieres perderte de ningún detalle del encuentro entre cafeteros y altiplánicos, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Caracol, RCN y Ditu en Colombia; Tigo Sports 1 y Tuves en Bolivia; y Movistar Eventos 1 en Perú. A continuación, te damos a conocer los otros canales donde se podrá ver el duelo en el resto de Latinoamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Tigo Sports 1, Tuves
  • Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Panamá): Tigo Sports
  • Chile: Disney Plus, Chilevisión (en diferido viernes 5/09 02:30 horas de dicho país)
  • Colombia: Caracol, RCN, Ditu
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Estados Unidos: Fanatiz (PPV)
  • Paraguay: HEI (en diferido a las 21:00 horas de dicho país)
  • Perú: Movistar Eventos 1 (canalas 1 y 701 HD de Movistar TV)
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV, DSports

¿Cómo ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO vía streaming?

Todas las emociones del compromiso entre Colombia vs. Bolivia también se podrán disfrutar EN DIRECTO vía streaming a través de las aplicaciones Ditu por Caracol y RCN App, así como por los canales de Youtube de RCN y Caracol en todo el territorio colombiano.

El encuentro entre Colombia vs. Bolivia también será transmitido vía streaming. Foto: AFP

Colombia vs. Bolivia: posibles alineaciones

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Dayro Moreno. DT: Néstor Lorenzo.
  • Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Gabriel Villamil, Ervin Vaca; Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia?

Colombia (6° con 22 puntos) comenzó a caerse futbolísticamente en sus últimos compromisos, pero por su buen comienzo en el proceso eliminatorio está a un paso de logar el ansiado cupo a la Copa del Mundo 2026 tras ocho años de ausencia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo solo necesitan lograr una victoria ante los altiplánicos para lograr su objetivo a falta de una jornada.

Bolivia (8° con 17 puntos) ha llegado con vida a la última fecha doble de Eliminatorias por segunda vez consecutiva, pero esta vez aún sueña con el pasaje directo a la justa mundialista. La 'Verde' ya no tiene margen de error ni tampoco depende de sí mismo para volver a la competición tras 32 años, por lo que está obligada a dar el batacazo y sacar un triunfo de tierras colombianas, cosa que solo hizo una vez en un amistoso jugado en 1994.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. ¡Atención, Alianza Lima! Se confirmó la primera sanción contra U de Chile: "Hasta 2027"

  2. Liga de Australia dio rotundo mensaje a Sydney FC sobre Piero Quispe: "Ha fichado a un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano