Bolivia vs. Colombia EN VIVO vía Tigo Sports por Eliminatorias sudamericanas 2026

Las selecciones de Bolivia y Brasil se enfrentan este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 y Tigo Sports lo transmitirá EN VIVO en territorio boliviano.

Jostein Canales
Tigo Sports transmitirá EN VIVO el partido de Bolivia vs. Colombia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.
Tigo Sports transmitirá EN VIVO el partido de Bolivia vs. Colombia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. | Foto: Composición de Libero
Bolivia vs. Colombia juegan EN VIVO este jueves un partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, saldrán con todo al campo de juego. En territorio boliviano, la transmisión estará a cargo de Tigo Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer a través de Libero.pe.

Solo cinco puntos separan a Bolivia y Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026; sin embargo, los 'Cafeteros' tienen la primera opción de clasificarse al Mundial debido a que juegan de local y con una victoria ya se hacen inalcanzables, tanto de los altiplánicos como los venezolanos.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, partido Bolivia vs. Colombia?

Para poder disfrutar de las Eliminatorias sudamericanas 2026 por la señal de Tigo Sports, y ver el partido de Bolivia vs. Colombia EN VIVO, tendrás que sintonizar estos canales de transmisión en suelo boliviano:

  • Tigo Sports: canal 700
  • Tigo Sports 2: canal 717
  • Tigo Sports 3: canal 718

Tigo Sports Bolivia: precio

El costo de Tigo Sports en Bolivia es de 49 bolivianos al mes, un monto fijo que se puede añadir a tu plan Tigo para disfrutar de partidos en vivo, como el Bolivia vs. Colombia, y contenido deportivo desde la aplicación o Android TV. Este precio es el valor final para agregar el paquete de contenido deportivo a tu servicio.

Planes de Tigo Sports Bolivia.

¿Cómo tener Tigo Sports en Bolivia?

  • Descarga la nueva aplicación Tigo Sports Bolivia.
  • Ingresa al Menú de la aplicación Tigo Sports.
  • Selecciona Ingresar.
  • Identifícate como usuario Cliente Móvil.
  • Selecciona el país e ingresa el número de tu línea.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Colombia?

  • México: 17:30 horas
  • Perú: 18:30 horas
  • Ecuador: 18:30 horas
  • Colombia: 18:30 horas
  • Bolivia: 19:30 horas
  • Chile: 19:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:30 horas
  • Paraguay: 20:30 horas
  • Argentina: 20:30 horas
  • Brasil: 20:30 horas
  • Uruguay: 20:30 horas

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

