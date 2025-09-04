Alineaciones Argentina vs Venezuela: formación de Scaloni y Batista para partido por Eliminatorias

Argentina de Lionel Messi recibirá HOY jueves a Venezuela en el partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Por ello, aquí te contamos cuál serán los posibles equipos que mandarán al campo de juego, los entrenadores Lionel Scaloni y Fernando Batista. ¿La 'Pulga' irá desde el vamos?

Alineación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz/Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

Con Messi desde el arranque y sin Enzo Fernández (suspensión), Scaloni y su cuerpo técnico ya tendrían elegido el once inicial que se enfrentará a la 'Vinotinto' en Buenos Aires. Será un encuentro más que especial, ya que, la 'Albiceleste' jugará su último compromiso como local en estas clasificatorias y la idea principal será ganar ante toda su hinchada.

En la antesala del encuentro, la única duda parte con la presencia de Nicolás Paz o Franco Mastantuono, en el mediocampo. Según reportes de la prensa argentina, durante las prácticas, el jugador de Como 1907 inició las acciones y con el transcurrir de los minutos, probó al integrante del Real Madrid. Por ende, todo se resolverá a poco del cotejo.

Lionel Messi será la estrella en el duelo entre Argentina vs Venezuela

Respecto al resto del plantel, todo hace indicar que seguirá la base titular. El 'Dibu' Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico en la primera línea. De Paul, Paredes, Paz o Mastantuono en la medular, mientras que, Messi, Álvarez y Almada será el tridente ofensivo de la escuadra local.

Alineación de Venezuela:

Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Tomás Rincón, Cristian Cásseres Jr; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Salomón Rondón, Josef Martínez.

Por otra parte, Venezuela llega a este partido con el principal objetivo de dar el batacazo de visita y tratar de quedarse con los tres puntos para soñar con su clasificación al Mundial 2026. La 'Vinotinto' sufrirá de las bajas de David Martínez, Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y José 'Brujo' Martínez.

Venezuela busca dar el golpe en Buenos Aires ante Argentina

En tal sentido, el estratega Fernando Batista deberá hacer cambios obligados, con el propósito de lucharle a una selección ya clasificada. Sin embargo, también tendrá que lidiar con algunas figuras en capilla como: Rondón, Romo y Bello, de cara a la última fecha de las Eliminatorias 2026.