La inesperada medida de la FIFA que deja a Uruguay fuera de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección uruguaya viene afinando detalles para enfrentar a Perú por la fecha FIFA de setiembre. Los 'charrúas' buscan sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, una noticia sorprendió a pocas horas de este partido, luego de que la FIFA confirmara que Uruguay quedó fuera de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Por qué Uruguay quedó fuera de las Eliminatorias Sudamericanas?

Según informó el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, la FIFA habría determinado que la selección uruguaya no dispute más partidos en las Eliminatorias, una información que preocupo a sus hinchas. Sin embargo, esta decisión no representa una mala noticia, sino todo lo contrario.

La razón es que Uruguay, junto con Argentina y Paraguay, no jugarán las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030, ya que estas selecciones fueron designadas como sedes de la próxima Copa del Mundo.

"Argentina, Paraguay y Uruguay no jugarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030: FIFA les dio clasificación automática, por albergar los partidos del Centenario, mientras que la sede principal será: España–Portugal–Marruecos", publicó el citado abogado en su cuenta de 'X'.

Uruguay no jugará las Eliminatorias Sudamericanas 2030,

No obstante, cabe destacar que estas selecciones solo albergarán sus partidos inaugurales, en conmemoración del centenario de la primera edición de la historia de la Copa del Mundo.

¿Cómo se jugarán las Eliminatorias Sudamericanas 2030?

Actualmente, las Eliminatorias Sudamericanas otorgan seis cupos de clasificación directa y uno al repechaje. No obstante, con esta medida, las selecciones participantes se reducirán a solo siete, por lo que es muy probable que la Conmebol modifique los cupos asignados al Mundial.

Uruguay busca su clasificación al Mundial 2026

Mientras tanto, Uruguay sigue enfocado en su partido ante la selección peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los 'charrúas' ya tienen asegurado por lo menos un lugar en el repechaje, sin embargo, buscan clasificar directamente a la próxima cita mundialista y festejar con su hinchada este hito.